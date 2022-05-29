Emekli maaşlarında tablo netleşti! Hesap güncellendi, yüzde 36,95 ile yüzde 29,45 olacak! En düşük maaş 9,629 TL...

MERKEZ BANKASI MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLARI BELLİ OLDU

Merkez Bankası enflasyon beklentisi belli oldu. Mayıs Ayı Piyasa Katılımcıları Anketine göre, Mayıs ayı beklenen enflasyon oranı yüzde 3,97 olarak göze çarparken, Haziran ayı için bu rakam yüzde 2,97 olarak kayıtlara geçti.

TÜİK TÜFE MAYIS 2022 ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mayıs 2022 enflasyon oranı 3 Haziran Cuma günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından saat 10:00'da son dakika olarak açıklanacak.

Bu enflasyon oranı emekli ve memur Temmuz zammı için önem arz etmesinin yanında ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren, 'Haziran ayı kira artış oranı' için de belirleyici olacak.