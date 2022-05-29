29 Mayıs 2022, Pazar
Emekli maaşlarında tablo netleşti! Hesap güncellendi, yüzde 36,95 ile yüzde 29,45 olacak! En düşük maaş 9,629 TL...
Milyonlarca memur ve emekli Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Bununla birlikte Temmuz maaşı hakkında ipuçları gelmeye başladı. Nisan ayı enflasyon oranı sonrası emekli ve memur maaşları için 4 aylık zam oranı emekli için yüzde 31,71, memur için yüzde 31,21 olarak kesinleşti. Merkez Bankası tarafından Mayıs ayı enflasyon beklentisi son dakika olarak duyurldu. Açıklanan rakamlar neticesinde maaş hesaplamaları yeniden güncellendi. Mayıs ve Haziran ayının enflasyon rakamlarının kesinleşmesinin ardından maaş zammı açıklanacak. İşte, emekli ve memur zammı için hesaplamalar...
Giriş Tarihi: 29.05.2022 19:15 Güncelleme Tarihi: 29.05.2022 19:15
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