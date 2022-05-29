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Haberler Galeri Emekli maaşlarında tablo netleşti! Hesap güncellendi, yüzde 36,95 ile yüzde 29,45 olacak! En düşük maaş 9,629 TL...

Emekli maaşlarında tablo netleşti! Hesap güncellendi, yüzde 36,95 ile yüzde 29,45 olacak! En düşük maaş 9,629 TL...

Milyonlarca memur ve emekli Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Bununla birlikte Temmuz maaşı hakkında ipuçları gelmeye başladı. Nisan ayı enflasyon oranı sonrası emekli ve memur maaşları için 4 aylık zam oranı emekli için yüzde 31,71, memur için yüzde 31,21 olarak kesinleşti. Merkez Bankası tarafından Mayıs ayı enflasyon beklentisi son dakika olarak duyurldu. Açıklanan rakamlar neticesinde maaş hesaplamaları yeniden güncellendi. Mayıs ve Haziran ayının enflasyon rakamlarının kesinleşmesinin ardından maaş zammı açıklanacak. İşte, emekli ve memur zammı için hesaplamalar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.05.2022 19:15 Güncelleme Tarihi: 29.05.2022 19:15
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Emekli maaşlarında tablo netleşti! Hesap güncellendi, yüzde 36,95 ile yüzde 29,45 olacak! En düşük maaş 9,629 TL...

Temmuz ayının yaklaşmasının ardından emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı merak ediliyor. Bilindiği üzere ikinci zam dönemi için geri sayım sürüyor. Mayıs ayı enflasyon beklentisi açıklanırken, Temmuz ayı maaş zammı için ipuçları güçlendi. 4 aylık enflasyon rakamları ile 31,71 olarak kesinleşmişti. Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 5, Haziran ayı ile birlikte 6 aylık zam oranı netleşecek. Peki, güncel rakamlar ile emekli maaş zammı ne kadar olacak?

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Emekli maaşlarında tablo netleşti! Hesap güncellendi, yüzde 36,95 ile yüzde 29,45 olacak! En düşük maaş 9,629 TL...

EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI İÇİN İPUÇLARI GELİYOR

Emekli ve memur Temmuz zammı için belirleyici olacak ve milyonlarca kişinin gelirini direkt etkileyecek enflasyon verileri açıklanmaya devam ederken, enflasyon beklentisi ve tahminleri de netleşiyor. Merkez Bankası Mayıs ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlarını duyurdu. Buna göre Mayıs 2022 enflasyon beklentisi yüzde 3,97, Haziran ayı enflasyon beklentisi ise yüzde 2,97 olarak kayıtlara geçti.

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Emekli maaşlarında tablo netleşti! Hesap güncellendi, yüzde 36,95 ile yüzde 29,45 olacak! En düşük maaş 9,629 TL...

4 AYLIK EMEKLİ ZAMMI VE MEMUR ENFLASYON FARKI NE OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), TÜFE endeksinin Nisan ayı ile birlikte 904,79'a yükseldiğini açıkladı. Bu durumda 4 aylık enflasyon oranını yüzde 31,71 olarak göze çarptı.

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Emekli maaşlarında tablo netleşti! Hesap güncellendi, yüzde 36,95 ile yüzde 29,45 olacak! En düşük maaş 9,629 TL...

MERKEZ BANKASI MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLARI BELLİ OLDU

Merkez Bankası enflasyon beklentisi belli oldu. Mayıs Ayı Piyasa Katılımcıları Anketine göre, Mayıs ayı beklenen enflasyon oranı yüzde 3,97 olarak göze çarparken, Haziran ayı için bu rakam yüzde 2,97 olarak kayıtlara geçti.

TÜİK TÜFE MAYIS 2022 ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mayıs 2022 enflasyon oranı 3 Haziran Cuma günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından saat 10:00'da son dakika olarak açıklanacak.

Bu enflasyon oranı emekli ve memur Temmuz zammı için önem arz etmesinin yanında ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren, 'Haziran ayı kira artış oranı' için de belirleyici olacak.

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Emekli maaşlarında tablo netleşti! Hesap güncellendi, yüzde 36,95 ile yüzde 29,45 olacak! En düşük maaş 9,629 TL...

5 AYLIK EMEKLİ ZAMMI VE MEMUR ENFLASYON FARKI BEKLENTİSİ

4 aylık enflasyon oranı yüzde 31,71 olarak kesinleşmişti. Eğer Merkez Bankası'nın anketine göre Mayıs ayı enflasyon oranı gerçekleşirse, 5 aylık enflasyon yüzde 36,95, memur enflasyon farkı da yüzde 29,45 olacak.

Yüzde 36,95 SSK ve Bağ-Kur 5 aylık emekli zammı olacakken, yüzde 29,45'e yüzde 7 toplu sözleşme zam oranı ilave edilince memur zammı ise yüzde 36,45 olacak.