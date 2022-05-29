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Haberler Galeri 29 Mayıs sigara fiyatları güncel zamlı liste: Marlboro, Kent, Tekel, Winston, Parliament, Rothmans sigara fiyatları! ÖTV zammı ile yeni rakamlar...

29 Mayıs sigara fiyatları güncel zamlı liste: Marlboro, Kent, Tekel, Winston, Parliament, Rothmans sigara fiyatları! ÖTV zammı ile yeni rakamlar...

Mayıs ayında sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı tütün ürünleri tüketicileri tarafından merak ediliyor. Bu kapsamda ÖTV artışının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından son gelişmeler ve fiyatlar araştırılıyor. Haziran ayının yaklaşmasıyla birlikte binlerce kişi Philip Morris, BAT, Turk TAB ve JTI firmalarından konu hakkında bir açıklama gelip gelmediği merak ediliyor. Peki, en düşük sigara fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Marlboro, Kent, Tekel, Winston, Parliament, Rothmans sigara fiyatları ne kadar oldu?

Giriş Tarihi: 29.05.2022 19:41
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29 Mayıs sigara fiyatları güncel zamlı liste: Marlboro, Kent, Tekel, Winston, Parliament, Rothmans sigara fiyatları! ÖTV zammı ile yeni rakamlar...

29 Mayıs sigara fiyatları güncel zamlı liste ve Marlboro, Kent, Tekel, Winston, Parliament, Rothmans sigara fiyatları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sigara tiryakileri ÖTV artışı sonrasında fiyatlara yansımanın ne zaman olacağını merak ediyor. Son olarak ÖTV ve maktu vergi oranlarında yeniden düzenlemeye gidilmişti. JTI, BAT ve Philip Morris markalarından fiyat güncellemesi açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Marlboro, Kent, Tekel, Winston, Parliament, Rothmans sigara fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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29 Mayıs sigara fiyatları güncel zamlı liste: Marlboro, Kent, Tekel, Winston, Parliament, Rothmans sigara fiyatları! ÖTV zammı ile yeni rakamlar...

SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

İşte 29 Mayıs 2022 güncel sigara fiyatları:

2022 PHILIP MORRIS SİGARA FİYATLARI

Marlboro Edge: 27 TL

Marlboro Touch: 28 TL

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29 Mayıs sigara fiyatları güncel zamlı liste: Marlboro, Kent, Tekel, Winston, Parliament, Rothmans sigara fiyatları! ÖTV zammı ile yeni rakamlar...

Marlboro: 29 TL

Parliament: 29,50 TL

Parliament Midnight Blue: 28,50 TL

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29 Mayıs sigara fiyatları güncel zamlı liste: Marlboro, Kent, Tekel, Winston, Parliament, Rothmans sigara fiyatları! ÖTV zammı ile yeni rakamlar...

Muratti: 27 TL

Muratti Blu: 26 TL

Lark: 26 TL

Chesterfield: 25,50 TL

L&M: 25,50 TL

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29 Mayıs sigara fiyatları güncel zamlı liste: Marlboro, Kent, Tekel, Winston, Parliament, Rothmans sigara fiyatları! ÖTV zammı ile yeni rakamlar...

JTI SİGARA FİYATLARI

Winston Slender: 26 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 26 TL

Winston: 27 TL