29 Mayıs sigara fiyatları güncel zamlı liste: Marlboro, Kent, Tekel, Winston, Parliament, Rothmans sigara fiyatları! ÖTV zammı ile yeni rakamlar...

Mayıs ayında sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı tütün ürünleri tüketicileri tarafından merak ediliyor. Bu kapsamda ÖTV artışının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından son gelişmeler ve fiyatlar araştırılıyor. Haziran ayının yaklaşmasıyla birlikte binlerce kişi Philip Morris, BAT, Turk TAB ve JTI firmalarından konu hakkında bir açıklama gelip gelmediği merak ediliyor. Peki, en düşük sigara fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Marlboro, Kent, Tekel, Winston, Parliament, Rothmans sigara fiyatları ne kadar oldu?