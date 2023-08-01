01 Ağustos 2023, Salı
Emeklilik prim- gün tablosunda yeni detay çıktı! 1999-2000-2008 sigorta başlangıcı olanlar dikkat! 1800 - 3600 prim günü ile...
SGK, prim günü eksik olan ve yaşı nedeniyle prim süresini tamamlayamayan vatandaşlara erken emeklilik hakkı veriyor. "Yaştan emekli" olma seçeneği ile 10 yıllık çalışma süresi (3600 gün prim ödemesi) yeterli olabiliyor. Böylece, prim günü eksikliği olan kişiler de emeklilik hakkını koruyarak erken emekli olma fırsatına kavuşuyor. Emeklilik şartlarının kişinin ilk sigortalılık tarihine göre değiştiği bu uygulama, vatandaşların emeklilik süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor. İşte, 3600 ve 1800 günle emeklilik şartları...
Giriş Tarihi: 01.08.2023 18:56 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023 18:56
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