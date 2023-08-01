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Haberler Galeri Emeklilik prim- gün tablosunda yeni detay çıktı! 1999-2000-2008 sigorta başlangıcı olanlar dikkat! 1800 - 3600 prim günü ile...

Emeklilik prim- gün tablosunda yeni detay çıktı! 1999-2000-2008 sigorta başlangıcı olanlar dikkat! 1800 - 3600 prim günü ile...

SGK, prim günü eksik olan ve yaşı nedeniyle prim süresini tamamlayamayan vatandaşlara erken emeklilik hakkı veriyor. "Yaştan emekli" olma seçeneği ile 10 yıllık çalışma süresi (3600 gün prim ödemesi) yeterli olabiliyor. Böylece, prim günü eksikliği olan kişiler de emeklilik hakkını koruyarak erken emekli olma fırsatına kavuşuyor. Emeklilik şartlarının kişinin ilk sigortalılık tarihine göre değiştiği bu uygulama, vatandaşların emeklilik süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor. İşte, 3600 ve 1800 günle emeklilik şartları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.08.2023 18:56 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023 18:56
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Emeklilik prim- gün tablosunda yeni detay çıktı! 1999-2000-2008 sigorta başlangıcı olanlar dikkat! 1800 - 3600 prim günü ile...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), erken emeklilik hakkı için sigorta başlangıç tarihini belirleyici kriter olarak kullanıyor. Emeklilik sürecini hızlandıran sistem, bireylerin düzenli olarak prim ödemesini gerektiriyor. Özellikle ilk sigorta başlangıç tarihine göre belirlenen bu kriter, erken emeklilik imkanı sağlamak için önemli bir faktör olarak öne çıkıyor. Bu sayede çalışanlar, belirlenen süreleri tamamladıklarında erken emeklilik hakkını elde edebiliyorlar. İşte erken emeklilik için aranan şartlar!

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Emeklilik prim- gün tablosunda yeni detay çıktı! 1999-2000-2008 sigorta başlangıcı olanlar dikkat! 1800 - 3600 prim günü ile...

Prim günü yetersiz olan fakat yaşı nedeniyle prim günlerini tamamlama imkanı olmayan kişiler için "yaştan emeklilik" seçeneği bulunuyor. Bu uygulama, ilk sigortalılık tarihine göre değişen şartlarla 10 yıl, yani 3600 gün prim ödemesiyle emeklilik imkanı sunuyor.

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Emeklilik prim- gün tablosunda yeni detay çıktı! 1999-2000-2008 sigorta başlangıcı olanlar dikkat! 1800 - 3600 prim günü ile...

Yaştan emeklilik sayesinde, yaşları ilerlemiş ve prim gün sayısı az olan kişiler daha düşük prim ödeyerek emekli olabiliyorlar. Hatta sadece 10 yıl çalışan bir kişi bile bu imkandan yararlanabiliyor, ancak bunun için erken yaşta sigortalı olmak gerekiyor. Bu uygulama, emeklilik hakkını koruyarak prim günü eksikliği olan bireylerin emeklilik sürecini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

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Emeklilik prim- gün tablosunda yeni detay çıktı! 1999-2000-2008 sigorta başlangıcı olanlar dikkat! 1800 - 3600 prim günü ile...

Yaştan emeklilik, belirli bir yaşa gelmiş ve normal emeklilik için gerekli prim ödeme sayısını dolduramamış yani yeterince çalışamamış kişilere sağlanan bir haktır. Prim gün sayısı yetmeyen ve bu nedenle emekli olamayan ancak yaşı nedeniyle prim ödeme gün sayısını tamamlama imkanı kalmamış kişiler yaştan emeklilik hakkından yararlanabilir.

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Emeklilik prim- gün tablosunda yeni detay çıktı! 1999-2000-2008 sigorta başlangıcı olanlar dikkat! 1800 - 3600 prim günü ile...

İLK TARİHE DİKKAT

Yaştan emeklilik şartları ilk kez sigortalı olunan tarihe göre farklılaşıyor. 9 Eylül 1981'den önce ilk kez sigortalı olmuş kadınlar ve yine 23 Mayıs 2002 itibarıyla 15 yıl sigortalılığı bulunan kadınlar 50 yaşında ve 3600 prim günüyle emekli olabilir.