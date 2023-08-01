Emeklilik prim- gün tablosunda yeni detay çıktı! 1999-2000-2008 sigorta başlangıcı olanlar dikkat! 1800 - 3600 prim günü ile...

Yaştan emeklilik sayesinde, yaşları ilerlemiş ve prim gün sayısı az olan kişiler daha düşük prim ödeyerek emekli olabiliyorlar. Hatta sadece 10 yıl çalışan bir kişi bile bu imkandan yararlanabiliyor, ancak bunun için erken yaşta sigortalı olmak gerekiyor. Bu uygulama, emeklilik hakkını koruyarak prim günü eksikliği olan bireylerin emeklilik sürecini kolaylaştırmayı amaçlıyor.