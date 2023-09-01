TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Ağustos ayı TEFE - TÜFE - Kira artış oranı ayın kaçında belli olacak?

"TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ağustos ayına ait enflasyon verileri için geri sayım başladı. 2024-Ocak zammı için büyük öneme sahip bu veri, memur ve memur emeklilerine önümüzdeki iki yıl boyunca yapılacak zam miktarının açıklanmasının ardından büyük bir merakla bekleniyor. İşte, TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranları için tarih...