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Haberler Galeri TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Ağustos ayı TEFE - TÜFE - Kira artış oranı ayın kaçında belli olacak?

TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Ağustos ayı TEFE - TÜFE - Kira artış oranı ayın kaçında belli olacak?

"TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ağustos ayına ait enflasyon verileri için geri sayım başladı. 2024-Ocak zammı için büyük öneme sahip bu veri, memur ve memur emeklilerine önümüzdeki iki yıl boyunca yapılacak zam miktarının açıklanmasının ardından büyük bir merakla bekleniyor. İşte, TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranları için tarih...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.09.2023 18:50 Güncelleme Tarihi: 01.09.2023 18:50
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TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Ağustos ayı TEFE - TÜFE - Kira artış oranı ayın kaçında belli olacak?

"TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Ağustos ayı TEFE - TÜFE - Kira artış oranı ayın kaçında belli olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ağustos ayı enflasyon tahminleri, Türkiye Merkez Bankası'nın piyasa katılımcılarına yönelik anketi sonucunda belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ayın sonunda bir önceki ayın enflasyon rakamlarını kamuoyu ile paylaşıyor.

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TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Ağustos ayı TEFE - TÜFE - Kira artış oranı ayın kaçında belli olacak?

AĞUSTOS ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Ancak 3 Eylül hafta sonuna denk geldiği için ağustos ayı enflasyon rakamları 4 Eylül Pazartesi günü belli olacak.

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TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Ağustos ayı TEFE - TÜFE - Kira artış oranı ayın kaçında belli olacak?

ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,82 iken, bu anket döneminde yüzde 59,46 olmuştur.

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TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Ağustos ayı TEFE - TÜFE - Kira artış oranı ayın kaçında belli olacak?

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 33,21 iken, bu anket döneminde yüzde 42,01 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 19,04 ve yüzde 22,54 olarak gerçekleşmiştir.

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TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Ağustos ayı TEFE - TÜFE - Kira artış oranı ayın kaçında belli olacak?

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2023 yılı Ağustos ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 42,86 olasılıkla yüzde 37,00 – 43,99 aralığında, yüzde 31,77 olasılıkla ise yüzde 44,00 – 50,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.