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10 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Emekli maaşlarına beklenmedik zam müjdesi geldi! 2021 Ocak zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarına beklenmedik zam müjdesi geldi! 2021 Ocak zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekli vatandaşlar Ocak ayında yapılacak zam oranı hakkında yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Bilindiği üzere milyonlarca emekli Ocak ve Temmuz ayında maaşlarına zam alıyor. Açıklanan enflasyon rakamlarına göre maaşlara yapılacak zam oranı belli oluyor. 4 aylık enflasyon verileri sonrasında 4.61 oranında zam yapılacağı öngörülüyor. İşte, 2021 Ocak zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Ocakta emekli maaşları kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 10.11.2020 17:59 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020 18:06
Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği zam görüşmeleri için son dakika gelişmeler yaşanıyor. Kasım ayının gelmesinin ardından emekliler içim zam beklentisi ortaya çıktı. Maaşlara yapılacak zam oranlarında en etkili konu ise enflasyon verileri oluyor. 4 aylık enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından zam miktarı için tahmini rakam belli oldu Ocak ayında yapılacak zam miktarı ile ilgili tahminlerin netleşmesi sonrasında gelecek açıklamalar bekleniyor. İşte, 2021 Ocak zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
GALERİ DEVAM EDİYOR EMEKLİ OCAK ZAMMI NE KADAR, KAÇ PARA OLACAK?
Merkez Bankası'nın yüzde 12.1'lik enflasyon tahmini, 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 6 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor. Bu tahmine göre, Ocak zammı yüzde 2 enflasyon farkıyla yüzde 5'e çıkabilecek.
NASIL DEĞİŞECEK?
Ocak artışı yüzde 3 olursa en düşük maaş; memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 830 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 898 liraya yükselecek. Eğer oran yüzde 5'e yükselirse, en düşük memur maaşı 3 bin 905, memur emeklisi maaşı da 2 bin 955 liraya ulaşacak.
MAAŞLARA 286 TL ZAM GELECEK
Yapılan tahminlere göre SSK ve Bağkur emeklileri için gelen zam ile beraber 286,25 TL'ye varan artış meydana gelecek. En yüksek emekli maaşı 6375,37 TL olurken gelen zam oranı ile beraber 6661,62 TL olacak.
ESNAFLARA EN AZ 1971 TL MAAŞ
En düşük esnaf emeklileri için verilecek aylıkların 1886 TL'den 1971 TL ye artış göstermesi de bekleniyor. 2000 yılından daha önce emekli olan SSK statüsündeki vatandaşlara taban aylık olarak da 2233 TL maaştan 2333 TL ye artacak. Şu an net bir açıklama gelmese bile yakın zamanda gelecek açıklama ile emekli maaşlarının ne kadar olacağı da merak ile bekleniyor.