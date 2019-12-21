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Emekli maaşlarına çifte zam! Enflasyon farkı ile en düşük memur emekli maaşı ne kadar olacak?
Emeklilere müjde! Ocak ayında emekli maaşlarına yüzde 4 zam yapılacaktı. Anlaşma gereği enflasyon farkı da maaşlara eklenecekti. Beklenti anketine göre enflasyon farkı 1,29 olacak. Emekliler yüzde 4 zammın üzerine 1,29 oranında da enflasyon zammı alacak. Peki, 2020 emekli maaşları ne kadar olacak? Çifte zam sonrası emekli maaşlarının ne kadar olacağını hesapladık. İşte 2020 yılı emekli maaşları ve detaylar...
Giriş Tarihi: 21.12.2019 10:21 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019 10:46
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