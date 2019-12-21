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Emekli maaşlarına çifte zam! Enflasyon farkı ile en düşük memur emekli maaşı ne kadar olacak?

Emeklilere müjde! Ocak ayında emekli maaşlarına yüzde 4 zam yapılacaktı. Anlaşma gereği enflasyon farkı da maaşlara eklenecekti. Beklenti anketine göre enflasyon farkı 1,29 olacak. Emekliler yüzde 4 zammın üzerine 1,29 oranında da enflasyon zammı alacak. Peki, 2020 emekli maaşları ne kadar olacak? Çifte zam sonrası emekli maaşlarının ne kadar olacağını hesapladık. İşte 2020 yılı emekli maaşları ve detaylar...

Giriş Tarihi: 21.12.2019 10:21 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019 10:46
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Emekli maaşlarına çifte zam! Enflasyon farkı ile en düşük memur emekli maaşı ne kadar olacak?

Yılın son 10 gününe girildi. Yeni yılla birlikte milyonlarca çalışan ve emekli maaşlarına zam alacak. Asgari ücret zam pazarlıkları sürerken, memur emeklisinin alacağı zam ile ilgili hesaplamalarda sürüyor. Memur emeklileri yüzde 4 zammı kesin olarak alacak. Ancak zam görüşmelerinde enflasyon farkının zamma eklenmesi konusunda mutabakat sağlanmıştı. Bu nedenle yüzde 4 zammı üzerine enflasyon farkı da eklenecek. Merkez Bankası ve Yeni Ekonomi Programı'nın beklenti anketine göre enflasyon tahminleri yapılıyor. Buna göre; yüzde 4 zamma ilave olarak 1,29 enflasyon farkı verilecek. Peki, 2020'de en düşük memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? Hangi emekli ne kadar alacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...

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Emekli maaşlarına çifte zam! Enflasyon farkı ile en düşük memur emekli maaşı ne kadar olacak?

Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre; Milyonlarca memur ve memur emeklisinin zamları netleşmeye başladı.

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Emekli maaşlarına çifte zam! Enflasyon farkı ile en düşük memur emekli maaşı ne kadar olacak?

Maaşlara Ocak'ta yüzde 4 zam ve bu yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark yansıtılması kararlaştırılırken, gerek şu ana kadar gerçekleşen veriler gerek de tahminler çifte zam olabileceğini gösteriyor.

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Emekli maaşlarına çifte zam! Enflasyon farkı ile en düşük memur emekli maaşı ne kadar olacak?

Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 5.71 olarak gerçekleşti.

Buna göre Ocak zammı yüzde 0.71 enflasyon farkıyla yüzde 4.71'e ulaşacak.

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Emekli maaşlarına çifte zam! Enflasyon farkı ile en düşük memur emekli maaşı ne kadar olacak?