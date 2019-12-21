21 Aralık 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Bakanlıktan iş kurmak isteyene 15 bin TL faizsiz kredi! İşte istenen şartlar

Kendi işini kurmak herkesin hayali. Hayallerini yerine getirmek için harekete geçenlere devletten müjde. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kendi işinin patronu olmak isteyenleri hibe ve faizsiz kredilerle destekliyor. Bunların arasında girişimci kadın destekleri de yer alıyor. Girişimci kadınlara Bakanlık tarafından 15 bin TL faizsiz kredi imkanı sunuluyor. Üstelik ilk 2 yıl geri ödeme de talep edilmiyor. Başarı oranına göre bazı ödemeler hibe statüsüne de alınabiliyor. Peki, faizsiz kredi için istenen şartlar neler? İşte devlet desteği ile ilgili bilgiler...

Giriş Tarihi: 21.12.2019 11:12 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019 11:14
  • 1
  • 8
Bakanlıktan iş kurmak isteyene 15 bin TL faizsiz kredi! İşte istenen şartlar

Girişimci kadınlar, faizsiz krediyle desteklenerek, kendi işinin sahibi yapılıyor. Aile Bakanlığı, iş kurmak isteyen kadınlara 15 bin lira faizsiz kredi sağlıyor. Kredi için 2 yıl geri ödeme istenmiyor.

  • 2
  • 8
Bakanlıktan iş kurmak isteyene 15 bin TL faizsiz kredi! İşte istenen şartlar

6 YIL EŞİT TAKSİTLE

Bu sürenin ardından kadınlar, kazandığı paralarla 6 yılda eşit taksitlerle geri ödeme yapabiliyor. Krediden yararlanabilmek için, hazırlanan projeyle birlikte, bulunulan ilçedeki kaymakamlıklarda yer alan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ofisine başvurmak yeterli.

  • 3
  • 8
Bakanlıktan iş kurmak isteyene 15 bin TL faizsiz kredi! İşte istenen şartlar

BAŞARILI OLANA HİBE

Destek kapsamında, kırsal alanda meyvecilik projelerinde kredi geri ödemesi 11 yıl olarak belirlendi. Meyvecilik projeleri için destek alan bir kişi, borcunu ilk 5 yıl ödemesiz, sonraki 6 yıl, 6 eşit taksitler halinde ödeyecek.

  • 4
  • 8
Bakanlıktan iş kurmak isteyene 15 bin TL faizsiz kredi! İşte istenen şartlar

Verilen desteklerde başarılı görülen projelerin son bir yıllık geri ödemesi de hibe edilecek. Başarı kriterleri arasında, açılan işyerinde en az 2 kadının da istihdam edilmiş olması ve ödemelerin düzenli yapılması var.

  • 5
  • 8
Bakanlıktan iş kurmak isteyene 15 bin TL faizsiz kredi! İşte istenen şartlar

ŞARTLAR NELER?

Faizsiz kredi desteğinden şu şartları taşıyanlar yararlanabiliyor:

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmamak ve bu kuruluşlardan aylık gelir almamak.