Bakanlıktan iş kurmak isteyene 15 bin TL faizsiz kredi! İşte istenen şartlar

Kendi işini kurmak herkesin hayali. Hayallerini yerine getirmek için harekete geçenlere devletten müjde. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kendi işinin patronu olmak isteyenleri hibe ve faizsiz kredilerle destekliyor. Bunların arasında girişimci kadın destekleri de yer alıyor. Girişimci kadınlara Bakanlık tarafından 15 bin TL faizsiz kredi imkanı sunuluyor. Üstelik ilk 2 yıl geri ödeme de talep edilmiyor. Başarı oranına göre bazı ödemeler hibe statüsüne de alınabiliyor. Peki, faizsiz kredi için istenen şartlar neler? İşte devlet desteği ile ilgili bilgiler...

Giriş Tarihi: 21.12.2019 11:12 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019 11:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





