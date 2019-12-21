21 Aralık 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Altın fiyatları düşer mi? Hafta sonu altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç TL?

Altın fiyatları haftanın son işlem gününü de yükselişle tamamladı. 280 TL bandını aşan gram altın 282 TL'nin de üzerine çıktı. Çeyrek altın ise 460 TL'nin üstüne tutundu. Altının Ons fiyatı ise 1485 doları aştı. Altın fiyatlarındaki yükseliş hız kazanarak devam ediyor. Uzmanlar altındaki yükselişin süreceğini ifade ederken, vatandaşlar altın çeşitlerindeki fiyat durumunu araştırıyor. Özellikle hafta sonu altın alımı yapacak olanlar fiyatları yakından takip ediyor. Peki, altın fiyatları düşer mi? Hafta sonu altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 21.12.2019 10:00 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019 10:06
  • 1
  • 36
Altın fiyatları düşer mi? Hafta sonu altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç TL?

Altın fiyatları 2 haftadır yükselişte. Fiyatlardaki yükseliş bu hafta daha da hızlandı. 270 TL'den çıkışa geçen altın 281 TL'yi aştı. Çeyrek altın 460 TL'nin üstüne tutunurken, Ons Altın fiyatı 1486 doları buldu. Altın fiyatlarındaki yükselişin sürmesi beklenirken, uzmanlar uzun vadede daha fazla kazandıracağını söylüyor. Vatandaşlar altın fiyatlarındaki son yükselişin ardından rakamları araştırıyor. Peki, altın fiyatları düşer mi? Hafta sonu altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...

  • 2
  • 36
Altın fiyatları düşer mi? Hafta sonu altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altın fiyatları son yükselişin ardından haftayı kritik rakamlarla tamamladı. İşte güncel altın fiyatları...

  • 3
  • 36
Altın fiyatları düşer mi? Hafta sonu altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç TL?

GRAM ALTIN FİYATI
282,29
282,51
%0,19

  • 4
  • 36
Altın fiyatları düşer mi? Hafta sonu altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç TL?

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
282,19
282,24
%-0,17

  • 5
  • 36
Altın fiyatları düşer mi? Hafta sonu altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç TL?

ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.477,13
1.486,15
%0,19