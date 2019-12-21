Altın fiyatları düşer mi? Hafta sonu altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç TL?

Altın fiyatları haftanın son işlem gününü de yükselişle tamamladı. 280 TL bandını aşan gram altın 282 TL'nin de üzerine çıktı. Çeyrek altın ise 460 TL'nin üstüne tutundu. Altının Ons fiyatı ise 1485 doları aştı. Altın fiyatlarındaki yükseliş hız kazanarak devam ediyor. Uzmanlar altındaki yükselişin süreceğini ifade ederken, vatandaşlar altın çeşitlerindeki fiyat durumunu araştırıyor. Özellikle hafta sonu altın alımı yapacak olanlar fiyatları yakından takip ediyor. Peki, altın fiyatları düşer mi? Hafta sonu altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 21.12.2019 10:00 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019 10:06 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





