SGK-SSK-Bağkur intibak zammı ne zaman ödenecek? En düşük emekli maaşları ne kadar oldu? Sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emeklinin beklediği intibak zammı için son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 2000 öncesi emekli olanlarla aynı hakka sahip olmak isteyen 2000 sonrası emekliler talepleri kabul görürse, 50 ile 355 TL arasında zam yapılması bekleniyor. Peki, SGK-SSK-Bağkur intibak zammı ne zaman ödenecek? En düşük emekli maaşı...