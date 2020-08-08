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Haberler Galeri Emekli maaşlarına 355 TL intibak zammı! SGK-SSK-Bağkur intibak zammı ne zaman ödenecek? En düşük emekli maaşı...

Emekli maaşlarına 355 TL intibak zammı! SGK-SSK-Bağkur intibak zammı ne zaman ödenecek? En düşük emekli maaşı...

Emekli maaşlarına 355 TL intibak zammı müjdesi geldi. SSK, SGK ve Bağkur emeklileri uzun süredir intibak zammı hakkında gelecek son dakika haberini bekliyor. Emekliler en düşük maaşın ne kadar olacağını merak ediyor. Emekliler 2000 öncesi emeklilerin haklarının 2000 sonrası olanlarada tanınmasını istiyor. Eğer talep kabul görürse maaşlara 50 ile 355 TL arası zam yapılması bekleniyor. Peki, SGK-SSK-Bağkur intibak zammı ne zaman ödenecek? En düşük emekli maaşı...

Giriş Tarihi: 08.08.2020 14:10 Güncelleme Tarihi: 08.08.2020 14:16
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Emekli maaşlarına 355 TL intibak zammı! SGK-SSK-Bağkur intibak zammı ne zaman ödenecek? En düşük emekli maaşı...

SGK-SSK-Bağkur intibak zammı ne zaman ödenecek? En düşük emekli maaşları ne kadar oldu? Sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emeklinin beklediği intibak zammı için son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 2000 öncesi emekli olanlarla aynı hakka sahip olmak isteyen 2000 sonrası emekliler talepleri kabul görürse, 50 ile 355 TL arasında zam yapılması bekleniyor. Peki, SGK-SSK-Bağkur intibak zammı ne zaman ödenecek? En düşük emekli maaşı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli maaşlarına 355 TL intibak zammı! SGK-SSK-Bağkur intibak zammı ne zaman ödenecek? En düşük emekli maaşı...

355 TL ZAM MÜJDESİ!

Memur emeklileri maaşlarındaki kurum kaynaklı farkın giderilmesini istiyor.

2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK ve Bağ-Kur'lular ise 2000'den önce emekli olanlara yapılan intibak düzenlemesinin kendileri için de hayata geçirilmesini bekliyor.

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Emekli maaşlarına 355 TL intibak zammı! SGK-SSK-Bağkur intibak zammı ne zaman ödenecek? En düşük emekli maaşı...

Memur emeklilerine yönelik intibak talebi, toplu sözleşme görüşmeleri sırasında Memur- Sen tarafından gündeme taşındı.

Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantılarında ele alınıp karara bağlanması beklenen talep hayata geçerse, aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödemeyle giderilecek.

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Emekli maaşlarına 355 TL intibak zammı! SGK-SSK-Bağkur intibak zammı ne zaman ödenecek? En düşük emekli maaşı...

Düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilecek.

SSK ve Bağ-Kur'luların talebi hayata geçerse, milyonlarca emeklinin maaşı değişecek. 2000'den sonra emekli olanlara, ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak.

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Emekli maaşlarına 355 TL intibak zammı! SGK-SSK-Bağkur intibak zammı ne zaman ödenecek? En düşük emekli maaşı...

2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Türkiye Emekliler Derneği, çıkacak bir intibak düzenlemesinden yaklaşık 5 milyon emeklinin yararlanabileceğini belirtiyor.