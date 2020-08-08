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Emekli maaşlarına 355 TL intibak zammı! SGK-SSK-Bağkur intibak zammı ne zaman ödenecek? En düşük emekli maaşı...
Emekli maaşlarına 355 TL intibak zammı müjdesi geldi. SSK, SGK ve Bağkur emeklileri uzun süredir intibak zammı hakkında gelecek son dakika haberini bekliyor. Emekliler en düşük maaşın ne kadar olacağını merak ediyor. Emekliler 2000 öncesi emeklilerin haklarının 2000 sonrası olanlarada tanınmasını istiyor. Eğer talep kabul görürse maaşlara 50 ile 355 TL arası zam yapılması bekleniyor. Peki, SGK-SSK-Bağkur intibak zammı ne zaman ödenecek? En düşük emekli maaşı...
Giriş Tarihi: 08.08.2020 14:10 Güncelleme Tarihi: 08.08.2020 14:16
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