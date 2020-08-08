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İkinci el için sürpriz tarih! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Renault, Opel, Daica, Fiat...
İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Pandemi sürecinden olumsuz etkilenen otomotiv piyasasının ne zaman normale döneceği hakkında açıklamalar geliyor. Araba hayali kuran milyonlarca vatandaşın aklında ÖTV indiriminin ne zaman geleceği sorusu yer alıyor. Sıfır araçların piyasaya sürülmesinin ardından fiyatların normale dönmesi bekleniyor. Peki, İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Renault, Opel, Daica, Fiat...
Giriş Tarihi: 08.08.2020 17:50 Güncelleme Tarihi: 08.08.2020 17:56
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