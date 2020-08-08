İkinci el için sürpriz tarih! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Renault, Opel, Daica, Fiat...

Ayrıca beklentilere göre düzenleme hayata geçtikten sonra ikinci el araç satış yetki belgesi olmadan alım satım yapanlara ilk araçta 5 bin TL ceza uygulanacakken satış işlemlerinin devamı halinde araç sayısına göre bu rakamın katlanacak artacağı da düşünülüyor. Aynı zamanda kayıt dışı alım satım yapan kişilerin Maliye Bakanlığına bildirilip inceleme başlatılacağı, vergi mükellefi yapılacağı ve bu kişilere beyanname cezası kesileceği de öngörülüyor.