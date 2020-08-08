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Altın ve döviz alanlar dikkat! Uzmanlardan kritik uyarı geldi

Son günlerde artan döviz ve altın fiyatlarıyla birlikte, uzmanlardan küçük yatırımcılara kritik bir uyarı geldi. Vatandaşların kredi çekerek döviz ve altın aldığı ifade ediliyor. Uzmanlar "İbre tersine döndüğünde yatırımcılar zarar etme ihtimallerini de göz önüne almalı. Özellikle bir yatırım aracı olarak kullanılan altının tarihine de bakılınca spekülasyona açık olduğu net görülecektir" uyarısını yapıyor.

Giriş Tarihi: 08.08.2020 09:33 Güncelleme Tarihi: 08.08.2020 09:35
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Altın ve döviz alanlar dikkat! Uzmanlardan kritik uyarı geldi

Son dönemlerde altın fiyatlarından ciddi yükselişler yaşanıyor. Altının ons fiyatı 2.000 dolar seviyesini aşarak rekor kırarken, gram altın fiyatları da rekor tazeleyerek 480 TL seviyelerinde işlem görüyor. Uzmanlar da yaşanan bu yükselişin ardından altın konusunda vatandaşları uyarıyor.

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Altın ve döviz alanlar dikkat! Uzmanlardan kritik uyarı geldi

ALTIN SPEKÜLASYONA AÇIK

Türkiye'de tasarruflarını yatıran ve hatta duyumlar üzerine kredi çekerek altına yatırım yapanların dikkat etmesi gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, "Çünkü bir anda ellerindeki varlıklardan olma ihtimalleri var.

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Altın ve döviz alanlar dikkat! Uzmanlardan kritik uyarı geldi

"Güvenli liman algısı olan altının bir yatırım aracı olarak spekülasyona açık olduğunu tarihine bakınca da görmek mümkün. Diğer yatırım araçlardan farklı olarak, altının değeri ülke ekonomilerine katkısına bağlı değil. İnsanların yaşamak için konuta, arabalarını sürmek için benzine yani petrole ihtiyacı var ve hisse senetlerinin değeri temsil edilen şirketlerin katkılarına dayanıyor" diyor.

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Altın ve döviz alanlar dikkat! Uzmanlardan kritik uyarı geldi

YÜZDE 10'U FİNANSTA

Altının en büyük kullanımının lüks ürünler için olduğuna dikkat çeken uzmanlar sözlerini şöyle sürdürüyor: "Yıllık altın arzının çoğu mücevher yapımında kullanılıyor.

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Altın ve döviz alanlar dikkat! Uzmanlardan kritik uyarı geldi

Bu oran yüzde 78 düzeyinde. Elektronik, tıp ve dişçilik dahil olmak üzere diğer endüstriler için de yaklaşık yüzde 12'lik bir kullanım var. Geri kalan sadece yüzde 10'luk kısmı finansal işlemler için kullanılıyor."