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Altın ve döviz alanlar dikkat! Uzmanlardan kritik uyarı geldi
Son günlerde artan döviz ve altın fiyatlarıyla birlikte, uzmanlardan küçük yatırımcılara kritik bir uyarı geldi. Vatandaşların kredi çekerek döviz ve altın aldığı ifade ediliyor. Uzmanlar "İbre tersine döndüğünde yatırımcılar zarar etme ihtimallerini de göz önüne almalı. Özellikle bir yatırım aracı olarak kullanılan altının tarihine de bakılınca spekülasyona açık olduğu net görülecektir" uyarısını yapıyor.
Giriş Tarihi: 08.08.2020 09:33 Güncelleme Tarihi: 08.08.2020 09:35
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