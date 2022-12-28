28 ARALIK ANLIK ALTIN FİYATLARI | Altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi? Gram altın, çeyrek altın ne kadar, kaç TL?

28 Aralık 2022 güncel altın fiyatları arama motorlarında araştırılıyor. Altın almak veya satmak isteyen vatandaşlar, altın düştü mü, yükseldi mi? sorusuna yanıt arıyor. Altının gramı bin liranın üzerindeki yerini sağlamlaştırırken ons altın ise bin 800 doların üzerinde konumlandı. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın ne kadar, kaç TL? İşte canlı altın fiyatları...