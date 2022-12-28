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Haberler Galeri 28 ARALIK ANLIK ALTIN FİYATLARI | Altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi? Gram altın, çeyrek altın ne kadar, kaç TL?

28 ARALIK ANLIK ALTIN FİYATLARI | Altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi? Gram altın, çeyrek altın ne kadar, kaç TL?

28 Aralık 2022 güncel altın fiyatları arama motorlarında araştırılıyor. Altın almak veya satmak isteyen vatandaşlar, altın düştü mü, yükseldi mi? sorusuna yanıt arıyor. Altının gramı bin liranın üzerindeki yerini sağlamlaştırırken ons altın ise bin 800 doların üzerinde konumlandı. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın ne kadar, kaç TL? İşte canlı altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 28.12.2022 13:23 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022 13:23
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28 ARALIK ANLIK ALTIN FİYATLARI | Altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi? Gram altın, çeyrek altın ne kadar, kaç TL?

Altın alım, satım yapmak isteyen vatandaşlar, güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor.Ons altın ve döviz kurlarındaki değişimlerden etkilenen altının son durumu arama motorlarında sıklıkla sorgulanıyor. Gram altın son kapanışını 1.088,26 TL üzerinden yapmıştı. Peki, 28 Aralık altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, cevabı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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28 ARALIK ANLIK ALTIN FİYATLARI | Altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi? Gram altın, çeyrek altın ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN YÜKSELİŞTE!

Altının gramı değişim sonrası bin lira barajının üzerindeki konumunu sürdürüyor. Gram altın bugün 1087 liradan satışa sunuluyor.

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28 ARALIK ANLIK ALTIN FİYATLARI | Altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi? Gram altın, çeyrek altın ne kadar, kaç TL?

28 ARALIK CANLI ALTIN FİYATLARI

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28 ARALIK ANLIK ALTIN FİYATLARI | Altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi? Gram altın, çeyrek altın ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.087,14

Gram altın satış: 1.087,41

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28 ARALIK ANLIK ALTIN FİYATLARI | Altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi? Gram altın, çeyrek altın ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.775,00

Çeyrek altın satış: 1.809,00