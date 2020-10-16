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Haberler Galeri Emekli maaşları ne zaman, ayın kaçında yatıyor? Emekli aylığı yatış tarihleri ve tahsis no sorgulama

Emekli maaşları ne zaman, ayın kaçında yatıyor? Emekli aylığı yatış tarihleri ve tahsis no sorgulama

Emekli maaşları ne zaman, ayın kaçında yatıyor? Milyonlarca emekli maaşların ne zaman yatacağı tarihi merak ediyor. Güncel ödeme tarihlerinde emekliler hesaplarında maaşlarını görebiliyor. Emekli olarak hayatını sürdürmek tüm çalışanların hayali ve herkes o günü iple çekiyor. Emekli olduktan sonra ise her ay heyecanla beklenen maaş günü Bağ-Kur, SSK ve emekli sandığı olarak değişiklik gösteriyor. İşte, Emekli aylığı yatış tarihleri ve tahsis no sorgulama...

Giriş Tarihi: 16.10.2020 20:57 Güncelleme Tarihi: 16.10.2020 21:02
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Emekli maaşları ne zaman, ayın kaçında yatıyor? Emekli aylığı yatış tarihleri ve tahsis no sorgulama

SGK, SSK ve Bağkur emekli maaşı yatma tarihi arama motorları üzerinden en sık sorgulanan bilgiler arasında yer alıyor. Özellikle yeni emekli olan vatandaşlar, "Emekli maaşları ne zaman, ayın kaçında yatıyor?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Maaşlar emeklilik çeşidine göre farklı günlerde hesaba yatıyor. Maaş günü haftasonuna denk gelen vatandaşlar ilk iş gününde maaşlarını alıyor. Peki, Emekli maaşları ne zaman, ayın kaçında yatıyor? Emekli aylığı yatış tarihleri ve tahsis no sorgulama...

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Emekli maaşları ne zaman, ayın kaçında yatıyor? Emekli aylığı yatış tarihleri ve tahsis no sorgulama

BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. Eğer maaş günü cumartesi gününe denk geliyorsa cuma, pazar gününe denk geliyorsa pazartesi günü ödeme alırlar.

Tahsis numarasının son rakamına göre;

- 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde

- 3 ve 1 olanlar her ayın 26'sında

- 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde

- 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde maaşlar yatırılır.

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Emekli maaşları ne zaman, ayın kaçında yatıyor? Emekli aylığı yatış tarihleri ve tahsis no sorgulama

SSK EMEKLİLERİ MAAŞLARINI HANGİ TARİHLERDE ALIYOR?

4A SSK kapsamında emekli olanların emekli aylıklarının ödeneceği tarih tahsis numarasının son rakamına göre belirlenmektedir.

Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17'sinde,

Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18'inde,

Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,

Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20'sinde,

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Emekli maaşları ne zaman, ayın kaçında yatıyor? Emekli aylığı yatış tarihleri ve tahsis no sorgulama

Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21'inde,

Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22'sinde,

Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'ünde,

Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24'ünde,

Tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25'inde,

Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26'sında aylıkları ve sürekli iş kazası sürekli iş göremezlik gelirleri ödenmektedir

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Emekli maaşları ne zaman, ayın kaçında yatıyor? Emekli aylığı yatış tarihleri ve tahsis no sorgulama

EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİ MAAŞ ÖDEME GÜNLERİ NE ZAMAN?

Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler

Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde

Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde

Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde

Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde