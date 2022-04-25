Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? 2022 Mayıs ayı SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman ödenecek, erken yatar mı?

Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Milyonlarca emekli temmuz zammını heyecanla beklerken, bir yandan da mayıs ayı ödemelerinin yatacağı tarihi araştırmaya başladı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında olan emekliler, maaşların ne zaman yatacağını merak ediyor. Bir önceki bayramda maaşlar erken yatırılmıştı. Peki, emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? 2022 Mayıs ayı SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman ödenecek, erken yatar mı? İşte son gelişmeler...