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Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? 2022 Mayıs ayı SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman ödenecek, erken yatar mı?

Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Milyonlarca emekli temmuz zammını heyecanla beklerken, bir yandan da mayıs ayı ödemelerinin yatacağı tarihi araştırmaya başladı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında olan emekliler, maaşların ne zaman yatacağını merak ediyor. Bir önceki bayramda maaşlar erken yatırılmıştı. Peki, emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? 2022 Mayıs ayı SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman ödenecek, erken yatar mı? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.04.2022 12:49
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Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? 2022 Mayıs ayı SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman ödenecek, erken yatar mı?

Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Milyonlarca emekli mayıs ayı maaşlarının ne zaman yatacağını merak ediyor. Bayram ikramiyelerinin yatacağı tarihin belli olmasının ardından gözler maaşlara çevrildi. Geçtiğimiz yıllarda emekli maaşları bayramdan önce hesaplara yatırılmıştı. Peki, emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? 2022 Mayıs ayı SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman ödenecek, erken yatar mı? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? 2022 Mayıs ayı SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman ödenecek, erken yatar mı?

EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin maaşları her ayın 1'i ile 5'i arasında, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları ise her ayın 17-28 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Ramazan Bayramı 2 Mayıs'a denk geldiği için emekli aylıkları bayramdan önce ödenmiş olacak. Ancak mayıs ayı ödemelerinin erken verilip verilmeyeceği ise henüz bilinmiyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

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Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? 2022 Mayıs ayı SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman ödenecek, erken yatar mı?

2022 BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilere bayram ikramiyesinin 28-29 Nisan'da hesaplara yatırılacağını açıkladı.

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Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? 2022 Mayıs ayı SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman ödenecek, erken yatar mı?

BAYRAMI İKRAMİYESİ ARTACAK MI?

Bakan Bilgin, bayram ikramiyesi artışı ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

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Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? 2022 Mayıs ayı SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman ödenecek, erken yatar mı?

Bakan Bilgin'in açıklamaları şöyle:

"Bayram ikramiyelerine yönelik artış gündemimizde yok. 28-29 Nisan'da ödemeler yapılacak. İki bayramda maliyet 25 milyar lira seviyesinde. Emeklilere 1100 lira ödenecek. Ödeme tutarı her zaman değerlendirilebilir. Sayın Cumhurbaşkanımızın gündeme getirebileceği şeyler olabilir. Şu andaki gündemde artış yok. Enflasyona ayarlı bir şey yok. Eşel artış enflasyon sarmalına düşürecek olaylara yol açar. Tüm dünyanın gündeminde enflasyonu yok etme amacı varken, hiper enflasyon tehlikesini çağırıştıracak söylemleri doğru bulmuyorum.