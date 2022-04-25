Engelli maaşı bayramdan önce verilecek mi? 2022 engelli aylığı bayramdan önce yatacak mı? SON DAKİKA HABERLER

ENGELLİ MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE VERİLECEK Mİ?

Engelli aylığı alanlar mayıs ayı ödemelerinin bayram öncesi yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Hemen şunu belirtelim ki, engelli maaşı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Bilindiği üzere engelli maaşı her ayın ilk haftası ödeniyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.