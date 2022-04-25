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Engelli maaşı bayramdan önce verilecek mi? 2022 engelli aylığı bayramdan önce yatacak mı? SON DAKİKA HABERLER

Engelli maaşı bayramdan önce verilecek mi? Ramazan Bayramı'na sayılı günler kaldı. SSK ve Bağ-Kur emekli bayram ikramiyelerinin bayramdan önce hesaplara yatırılacağının açıklanmasının ardından, engelli aylığının da erken verilip verilmeyeceği araştırılmaya başlandı. Konu hakkında son gelişmelrei yazımızda ele aldık. Peki, engelli maaşı bayramdan önce verilecek mi? 2022 engelli aylığı bayramdan önce yatacak mı? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.04.2022 12:27
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Engelli maaşı bayramdan önce verilecek mi? 2022 engelli aylığı bayramdan önce yatacak mı? SON DAKİKA HABERLER

Engelli maaşı ne zaman yatacak? Emeklilerin bayram ikramiyesi tarihinin duyurulmasının ardından gözler engelli maaşlarına çevrildi. Engelli maaşının bayramdan önce verilip verilmeyeceğini merak eden vatandaşlar, konu hakkında son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, engelli maaşı bayramdan önce verilecek mi? 2022 engelli aylığı bayramdan önce yatacak mı? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Engelli maaşı bayramdan önce verilecek mi? 2022 engelli aylığı bayramdan önce yatacak mı? SON DAKİKA HABERLER

ENGELLİ MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE VERİLECEK Mİ?

Engelli aylığı alanlar mayıs ayı ödemelerinin bayram öncesi yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Hemen şunu belirtelim ki, engelli maaşı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Bilindiği üzere engelli maaşı her ayın ilk haftası ödeniyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

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Engelli maaşı bayramdan önce verilecek mi? 2022 engelli aylığı bayramdan önce yatacak mı? SON DAKİKA HABERLER

ENGELLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, bayram ikramiyesi alan gruplar arasında engelliler yer almıyor. Bayram ikramiyesi engellilere verilmeyecek.

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Engelli maaşı bayramdan önce verilecek mi? 2022 engelli aylığı bayramdan önce yatacak mı? SON DAKİKA HABERLER

ENGELLİ AYLIĞI NEDİR?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından verilen engelli aylıkları, 65 yaşını doldurmayan ancak yetkili hastanelerden alınan sağlık raporları sayesinde yüzde 40, yüzde 69 ya da yüzde 70 engelli olduğu tespit edilen vatandaşlara ödenen 3 aylık maaşlardır.

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Engelli maaşı bayramdan önce verilecek mi? 2022 engelli aylığı bayramdan önce yatacak mı? SON DAKİKA HABERLER

ENGELLİ MAAŞI NE KADAR?

1 Ocak - 30 Haziran 2022 dönemi için geçerli engelli aylığı şu şekilde:

%40-%69 arası engelli aylığı 865,76 TL

%70 ve üzeri engelli aylığı 1.298,63 TL

Bu tutar temmuz ayında 6 aylık enflasyon oranına göre artacak.