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Engelli maaşı bayramdan önce verilecek mi? 2022 engelli aylığı bayramdan önce yatacak mı? SON DAKİKA HABERLER
Engelli maaşı bayramdan önce verilecek mi? Ramazan Bayramı'na sayılı günler kaldı. SSK ve Bağ-Kur emekli bayram ikramiyelerinin bayramdan önce hesaplara yatırılacağının açıklanmasının ardından, engelli aylığının da erken verilip verilmeyeceği araştırılmaya başlandı. Konu hakkında son gelişmelrei yazımızda ele aldık. Peki, engelli maaşı bayramdan önce verilecek mi? 2022 engelli aylığı bayramdan önce yatacak mı? İşte haberin detayları...