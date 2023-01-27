Sabah erken saatlerde duyuruldu! Hesabınızı hemen kontrol edin! 2023 Ocak ayı fark ödemeleri başladı

Ocak ayında yapılan artış milyonların gelirini etkiledi. Emekli ve memurların aylıklarında artış yaşanırken, zamlı ödemeler de hesaplara yatmaya başladı. Ancak memur emeklileri ay başında zamsız olarak maaşlarını aldığı için farklarını ayrı olarak alacaklar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından memur emeklilerinin maaş farkı ödemeleri ile ilgili açıklama geldi. Ayrıntılar haberimizde...