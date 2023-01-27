27 Ocak 2023, Cuma
Sabah erken saatlerde duyuruldu! Hesabınızı hemen kontrol edin! 2023 Ocak ayı fark ödemeleri başladı
Ocak ayı zamlarının belli olmasının ardından gözler maaş farkı ödemelerine çevrilmişti. Ay başında zamsız olarak aylıklarını alan memur emeklileri, yüzde 30 zam sonrası oluşan farklarını ayrıca alacaklar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından maaş farkı ödemeleri için beklenen açıklama geldi. Memur emeklilerinin 2023 yılı ilk zamlarından oluşan farkı bugünden itibaren hesaplarına yatırılmaya başlandı. İşte maaş farkı ödemeleri hakkında tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 27.01.2023 10:25
- 1
- 17
- 2
- 17
- 3
- 17
- 4
- 17
- 5
- 17