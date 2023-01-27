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Sabah erken saatlerde duyuruldu! Hesabınızı hemen kontrol edin! 2023 Ocak ayı fark ödemeleri başladı

Ocak ayı zamlarının belli olmasının ardından gözler maaş farkı ödemelerine çevrilmişti. Ay başında zamsız olarak aylıklarını alan memur emeklileri, yüzde 30 zam sonrası oluşan farklarını ayrıca alacaklar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından maaş farkı ödemeleri için beklenen açıklama geldi. Memur emeklilerinin 2023 yılı ilk zamlarından oluşan farkı bugünden itibaren hesaplarına yatırılmaya başlandı. İşte maaş farkı ödemeleri hakkında tüm detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.01.2023 10:25
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Sabah erken saatlerde duyuruldu! Hesabınızı hemen kontrol edin! 2023 Ocak ayı fark ödemeleri başladı

Ocak ayında yapılan artış milyonların gelirini etkiledi. Emekli ve memurların aylıklarında artış yaşanırken, zamlı ödemeler de hesaplara yatmaya başladı. Ancak memur emeklileri ay başında zamsız olarak maaşlarını aldığı için farklarını ayrı olarak alacaklar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından memur emeklilerinin maaş farkı ödemeleri ile ilgili açıklama geldi. Ayrıntılar haberimizde...

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Sabah erken saatlerde duyuruldu! Hesabınızı hemen kontrol edin! 2023 Ocak ayı fark ödemeleri başladı

MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli memurlar maaşlarını ay başında zamsız olarak aldılar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, memur emeklilerinin zam farkı ve ek gösterge farklarının 27 Ocak 2023 Cuma günü ödenmeye başlanacağını duyurdu.

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Sabah erken saatlerde duyuruldu! Hesabınızı hemen kontrol edin! 2023 Ocak ayı fark ödemeleri başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, "Emekli Sandığı Kapsamında Emekli, Malul, Vazife Malulü, Dul veya Yetim Aylığı Alanların 2023 Yılı Ocak Dönemi Zam Farkları İle Harp veya Vazife Malullerinin 2022 Yılı Ek Ödemelerinin Ödenmesi" ile ilgili bir basın açıklaması yayınladı.

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Sabah erken saatlerde duyuruldu! Hesabınızı hemen kontrol edin! 2023 Ocak ayı fark ödemeleri başladı

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"I-Aylık ve Ek Gösterge Farkı Ödemesi

5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı almakta olanların 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan aylık farkı ile 15 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan ek gösterge fark tutarları, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 27 Ocak 2023 Cuma günü ödenmeye başlanacaktır.

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Sabah erken saatlerde duyuruldu! Hesabınızı hemen kontrol edin! 2023 Ocak ayı fark ödemeleri başladı

Buna göre; Aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,

Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

Grupta Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara; 1 aylık tutarında,

Grupta Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara; 2 aylık tutarında,