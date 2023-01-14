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Haberler Galeri 14 OCAK EYT SON DURUM: 2023 EYT ilk maaş ne zaman yatacak? EYT ne zaman yasalaşacak? TARİH VERİLDİ!

14 OCAK EYT SON DURUM: 2023 EYT ilk maaş ne zaman yatacak? EYT ne zaman yasalaşacak? TARİH VERİLDİ!

EYT son dakika gelişmeleri milyonların gündeminde. 2023 Ocak itibarıyla "EYT ne zaman yürürlüğe girecek, yasalaşacak?" sorusu sorgulanmaya devam ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin yasalaşması ile yıllardır beklenen EYT sorunu çözülmüş olacak. Yaş şartının aranmadığı EYT düzenlemesi hakkındaki son açıklama ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Bakan Bilgin ilk maaşlar ne zaman yatacağını açıkladı. Peki, "EYT ne zaman yasalaşacak, ilk maaşlar ne zaman yatacak?" İşte, cevabı...

Giriş Tarihi: 14.01.2023 12:56 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023 13:04
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14 OCAK EYT SON DURUM: 2023 EYT ilk maaş ne zaman yatacak? EYT ne zaman yasalaşacak? TARİH VERİLDİ!

Milyonlarca EYT'li, yasanın ne zaman çıkacağını sorguluyor. EYT'nin ne zaman Meclis'e sunulacağı ve Resmi Gazete'de yayımlanacağı uzun süredir merak ediliyor. Gözler, TBMM'ye çevrilirken, konuya ilişkin açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. İşte, Bakan Bilgin'in EYT hakkında yaptığı son açıklama...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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14 OCAK EYT SON DURUM: 2023 EYT ilk maaş ne zaman yatacak? EYT ne zaman yasalaşacak? TARİH VERİLDİ!

BAŞKAN ERDOĞAN'IN EYT AÇIKLAMASI

2023'ün ilk Kabine Toplantısı Beştepe'de Başkan Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "EYT'li olarak bilinen vatandaşlarımızın sorunlarını çözüme kavuşturacak çalışmayı yakında meclisimizin takdirine sunuyoruz." dedi.

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14 OCAK EYT SON DURUM: 2023 EYT ilk maaş ne zaman yatacak? EYT ne zaman yasalaşacak? TARİH VERİLDİ!

Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar'la ilgili merak edilenleri anlattı.Yasa teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na ay sonunda gelebileceğini ifade eden Bilgin, ilk aylıkların da şubat ya da martta hesaplarda olacağını kaydetti.

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14 OCAK EYT SON DURUM: 2023 EYT ilk maaş ne zaman yatacak? EYT ne zaman yasalaşacak? TARİH VERİLDİ!

EYT'LİLERİN İLK MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Sabah'a konuşan Bakan Bilgin, aylıkların şubat ya da martta hesaplarda olacağını söyledi. Düzenlemenin Meclis komisyon sürecinin ay sonunu bulabileceğini belirten Bilgin, "Bir ay içerisinde tüm dosyalar sonuca bağlanabilir" dedi.

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14 OCAK EYT SON DURUM: 2023 EYT ilk maaş ne zaman yatacak? EYT ne zaman yasalaşacak? TARİH VERİLDİ!

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

EYT ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada milyonlarca kişinin sorunlarını herhangi bir sınırlamaya gitmeksizin çözüme kavuşturacak çalışmayı yakında Meclis'in takdirine sunacaklarını ifade etti.