14 OCAK EYT SON DURUM: 2023 EYT ilk maaş ne zaman yatacak? EYT ne zaman yasalaşacak? TARİH VERİLDİ!

EYT son dakika gelişmeleri milyonların gündeminde. 2023 Ocak itibarıyla "EYT ne zaman yürürlüğe girecek, yasalaşacak?" sorusu sorgulanmaya devam ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin yasalaşması ile yıllardır beklenen EYT sorunu çözülmüş olacak. Yaş şartının aranmadığı EYT düzenlemesi hakkındaki son açıklama ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Bakan Bilgin ilk maaşlar ne zaman yatacağını açıkladı. Peki, "EYT ne zaman yasalaşacak, ilk maaşlar ne zaman yatacak?" İşte, cevabı...