Emekli maaşı nasıl yükseltilir | Yüz binlerce çalışanı yakından ilgilendiren haber! Emekli aylıklarını yükseltmek için işte bilmeniz gerekenler

BİR GARSONUN ÜCRETİNİN BAHŞİŞTEN KARŞILANMASI DURUMUNDA İŞVERENİN BİR SORUMLULUĞU VAR MI?

Müşteriler ödemesini bahşiş olarak yaptığı gibi adisyonlara yansıtılan yüzde şeklinde de yapabiliyor. Çalışana gelen bahşiş kendisine veriliyor. Hesapta yüzde olarak alınan bahşiş ise temel ücret olarak belirleniyor. Bu tutarın da asgari ücretin altında olmaması, eksik olması durumunda da tamamlanması gerekiyor.