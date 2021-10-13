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Haberler Galeri Emekli maaşı nasıl yükseltilir | Yüz binlerce çalışanı yakından ilgilendiren haber! Emekli aylıklarını yükseltmek için işte bilmeniz gerekenler

Emekli maaşı nasıl yükseltilir | Yüz binlerce çalışanı yakından ilgilendiren haber! Emekli aylıklarını yükseltmek için işte bilmeniz gerekenler

Bazı meslek gruplarının en büyük gelir kalemi olan bahşişin bordroya eklenmesi emekli aylığını yükseltiyor. Yasaya göre çalışanın bahşişine dokunulamaz, tazminattan düşülemez. Bahşişin bordroya dâhil edilmesinin avantajları neler? İşte bahşişle ilgili tüm merak edilenler...

Sabah
Giriş Tarihi: 13.10.2021 08:10 Güncelleme Tarihi: 13.10.2021 09:03
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Emekli maaşı nasıl yükseltilir | Yüz binlerce çalışanı yakından ilgilendiren haber! Emekli aylıklarını yükseltmek için işte bilmeniz gerekenler

Ücret çalışana bir işin karşılığında işveren veya üçüncü kişilerce para ile ödenen tutar olarak tanımlanıyor. Bahşiş de dâhil olmak üzere aylık tüm kazançlar üzerinde sigorta primi yatırılması yasal zorunluluk. Gerçek ücret üzerinden prim yatırılması çalışanın emeklilik aylığını yükseltir. Süreklilik arz eden bahşişin çıplak ücrete katılması gerekiyor.

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Emekli maaşı nasıl yükseltilir | Yüz binlerce çalışanı yakından ilgilendiren haber! Emekli aylıklarını yükseltmek için işte bilmeniz gerekenler

BAHŞİŞ ÖDEMELERİNDEN VERGİ ALINIYOR MU?

Çoğu işletmede servis görevlileri işletmenin bordrosuna kayıtlı çalışıyor. Bu işyerlerinde bahşiş ücret olarak kabul ediliyor. Ücretin yıl içindeki tutarına göre vergi dilimleri kapsamında vergilendirilmesi gerekiyor. Bahşiş alarak gelirini sağlayanlar da bulunuyor. Bu kapsamdaki gelirler de "diğer ücret" olarak nitelendiriliyor.

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Emekli maaşı nasıl yükseltilir | Yüz binlerce çalışanı yakından ilgilendiren haber! Emekli aylıklarını yükseltmek için işte bilmeniz gerekenler

BİR GARSONUN ÜCRETİNİN BAHŞİŞTEN KARŞILANMASI DURUMUNDA İŞVERENİN BİR SORUMLULUĞU VAR MI?

Müşteriler ödemesini bahşiş olarak yaptığı gibi adisyonlara yansıtılan yüzde şeklinde de yapabiliyor. Çalışana gelen bahşiş kendisine veriliyor. Hesapta yüzde olarak alınan bahşiş ise temel ücret olarak belirleniyor. Bu tutarın da asgari ücretin altında olmaması, eksik olması durumunda da tamamlanması gerekiyor.

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Emekli maaşı nasıl yükseltilir | Yüz binlerce çalışanı yakından ilgilendiren haber! Emekli aylıklarını yükseltmek için işte bilmeniz gerekenler

BAHŞİŞLER PRİME ESAS KAZANCA DÂHİL EDİLİYOR MU?

Hesapta yüzde usulü olan bahşişten prim ve vergi kesintileri yapılırken, tazminat hesabına da dâhil ediliyor. Yargı kararlarına göre bahşiş işçinin alacaklarının hesabında dikkate alınıyor.

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Emekli maaşı nasıl yükseltilir | Yüz binlerce çalışanı yakından ilgilendiren haber! Emekli aylıklarını yükseltmek için işte bilmeniz gerekenler

İŞVERENİN MÜŞTERİDEN ALDIĞI YÜZDEYİ ÇALIŞANINA VERMEMESİNİN YAPTIRIMI VAR MI?

Eksik bildirimde bulunan, çalışana yüzdeyi ödemeyen işletmelere yönelik idari, para cezası uygulanıyor.