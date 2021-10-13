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Emekli maaşı nasıl yükseltilir | Yüz binlerce çalışanı yakından ilgilendiren haber! Emekli aylıklarını yükseltmek için işte bilmeniz gerekenler
Bazı meslek gruplarının en büyük gelir kalemi olan bahşişin bordroya eklenmesi emekli aylığını yükseltiyor. Yasaya göre çalışanın bahşişine dokunulamaz, tazminattan düşülemez. Bahşişin bordroya dâhil edilmesinin avantajları neler? İşte bahşişle ilgili tüm merak edilenler...