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Araba alacaklara müjde! Fiyatlar yarı yarıya düşüyor! Volkswagen, Citroen, Peugeot ihale yoluyla...

Araba almak isteyen milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren gelişmeeler yaşanıyor. Sıfır ve ikinci el araba fiyatlarının pandemi döneminde artış ivmesine girmesi araba almak isteyenleri hayal kırıklığına uğrattı. Araba sahibi olmak isteyenler sahibinden satılan araçları araştırmayı sürdürüyor. Diğer yandan uygun fiyatlı araba sahibi olmanın başka bir yolu daha bulunuyor. Ticaret Bakanlığı'nın e-ihaleyle satışa çıkardığı araçlar bulunuyor. İşte, Volkswagen, Citroen, Peugeot araçlarının fiyatları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.10.2021 22:52 Güncelleme Tarihi: 12.10.2021 22:52
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Araba alacaklara müjde! Fiyatlar yarı yarıya düşüyor! Volkswagen, Citroen, Peugeot ihale yoluyla...

Araba alacaklara müjde. Fiyatlar yarı yarıya düşüyor. Volkswagen, Citroen, Peugeot ihale yoluyla satışa sunuluyor. Araba almak isteyenler güncel fiyatları araştırmayı sürdürüyor. Araba almak isteyen vatandaşlar sahibinden satılık ikinci el otomobilleri ve ucuz sıfır araçları araştırıyor. Ticaret Bakanlığı tarafından ihale yoluyla satışa sunulan araçlar bütçeye uygun oluyor. Ticaret Bakanlığı'nın satışa sunduğu yeni araçların listesini sizler için hazırladık. İşte, Volkswagen, Citroen, Peugeot fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Araba alacaklara müjde! Fiyatlar yarı yarıya düşüyor! Volkswagen, Citroen, Peugeot ihale yoluyla...

2007 AUDI A6 AVANT 3.0 TDI QUATTRO

Güncel Fiyat: 195.000 ₺

Teklif Başlangıç Tarihi: 7 Ekim 2021

İhale Bitiş Tarihi: 12 Ekim 2021 10:05

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Araba alacaklara müjde! Fiyatlar yarı yarıya düşüyor! Volkswagen, Citroen, Peugeot ihale yoluyla...

2005 PEUGEOT 607

Güncel Fiyat: 90.000 ₺

Teklif Başlangıç Tarihi: 7 Ekim 2021

İhale Bitiş Tarihi: 12 Ekim 2021 10:10

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Araba alacaklara müjde! Fiyatlar yarı yarıya düşüyor! Volkswagen, Citroen, Peugeot ihale yoluyla...

2005 MERCEDES - BENZ E 280 CDI

Güncel Fiyat: 151.500 ₺

Teklif Başlangıç Tarihi: 7 Ekim 2021

İhale Bitiş Tarihi: 12 Ekim 2021 10:15

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Araba alacaklara müjde! Fiyatlar yarı yarıya düşüyor! Volkswagen, Citroen, Peugeot ihale yoluyla...

2003 VOLVO XC90

Güncel Fiyat: 96.000 ₺

Teklif Başlangıç Tarihi: 7 Ekim 2021

İhale Bitiş Tarihi: 12 Ekim 2021 10:20