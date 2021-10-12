Araba alacaklara müjde! Fiyatlar yarı yarıya düşüyor! Volkswagen, Citroen, Peugeot ihale yoluyla...

Araba almak isteyen milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren gelişmeeler yaşanıyor. Sıfır ve ikinci el araba fiyatlarının pandemi döneminde artış ivmesine girmesi araba almak isteyenleri hayal kırıklığına uğrattı. Araba sahibi olmak isteyenler sahibinden satılan araçları araştırmayı sürdürüyor. Diğer yandan uygun fiyatlı araba sahibi olmanın başka bir yolu daha bulunuyor. Ticaret Bakanlığı'nın e-ihaleyle satışa çıkardığı araçlar bulunuyor. İşte, Volkswagen, Citroen, Peugeot araçlarının fiyatları...