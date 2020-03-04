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Emekli maaşı banka değişikliği nasıl yapılır? 2020 bankaların promosyon ücretleri ne kadar?

Emekli banka promosyonlarının açıklanması ile birlikte milyonlarca emekli, banka değişikliği ile ilgili işlemleri araştırmaya başladılar. Emekli olan ve emekliliğe yeni hak kazanan bireyler, istekleri doğrultusunda talep ettikleri bankalardan maaşlarını alabiliyorlar. Promosyonların açıklanmasının ardından en yüksek promosyon veren bankalar merak ediliyor. Peki, emekli maaşı banka değişikliği nasıl yapılır? 2020 bankaların promosyon ücretleri ne kadar?

Giriş Tarihi: 04.03.2020 13:54 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020 14:08
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Emekli maaşı banka değişikliği nasıl yapılır? 2020 bankaların promosyon ücretleri ne kadar?

Emekli maaşı banka değişikliği nasıl yapılır? 13 milyon emekliyi yakından ilgilendiren banka promosyonları belli oldu. Bu bağamda, banka değişikliği işlemleri günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. En yüksek promosyon veren bankayı tercih etmek isteyen vatandaşlar, banka değişikliğinin nasıl yapılacağını araştırıyor. Yazımızdan konu ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz. Peki, emekli maaşı banka değişikliği nasıl yapılır? 2020 bankaların promosyon ücretleri ne kadar? İşte cevaplar...

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Emekli maaşı banka değişikliği nasıl yapılır? 2020 bankaların promosyon ücretleri ne kadar?

EMEKLİ MAAŞI BANKA DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

Maaşınızı taşımak istediğin bankaya T.C. kimliğiniz ile birlikte gitmeniz yeterli. İstediğiniz bankaya gittikten sonra maaş değişikliği yapmak istediğinizi belirtin. Maaşınızı taşımanız ve 3 yıl aynı bankadan ödeme almayı kabul ettiğiniz takdirde promosyon ödemesi alabilirsiniz.

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Emekli maaşı banka değişikliği nasıl yapılır? 2020 bankaların promosyon ücretleri ne kadar?

Banka değişikliği başvurusunu yapıp maaşınızı taşıdıktan sonra ilgili bankadan alacağınız ikinci maaşa ek olarak promosyon da hesabınıza geçecektir.

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Emekli maaşı banka değişikliği nasıl yapılır? 2020 bankaların promosyon ücretleri ne kadar?

E-DEVLET BANKA DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

Maaşınızı PTT'ye ya da başka bankaya taşımak istiyorsanız e-Devlet Kapısı üzerinden de başvuruda bulunabilirsiniz. T.C. Kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile sisteme girdikten sonra 4A, 4B ya da 4C "Banka ve Adres Değişikliği" bölümüne tıklamanız gerekiyor.

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Emekli maaşı banka değişikliği nasıl yapılır? 2020 bankaların promosyon ücretleri ne kadar?

Açılan sayfada ad, soyad, banka, şube ve adres bilgileriniz görünür. Sol tarafta bulunan Banka/ Şube Değişikliği kısmına tıkladığınızda yeni banka bilgilerinizin istendiği sayfa açılacaktır. Burada sırasıyla il, banka ve şube seçimi yaparak 'güncelle' alanına tıklamalısınız. Bu işlemden sonra seçtiğiniz banka ya da PTT şubesi üzerinden emekli aylığınız ödenmeye başlar.