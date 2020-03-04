Emekli maaşı banka değişikliği nasıl yapılır? 13 milyon emekliyi yakından ilgilendiren banka promosyonları belli oldu. Bu bağamda, banka değişikliği işlemleri günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. En yüksek promosyon veren bankayı tercih etmek isteyen vatandaşlar, banka değişikliğinin nasıl yapılacağını araştırıyor. Yazımızdan konu ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz. Peki, emekli maaşı banka değişikliği nasıl yapılır? 2020 bankaların promosyon ücretleri ne kadar? İşte cevaplar...