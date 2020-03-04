Altın fiyatları son dakika düşüşte! 4 Mart gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları son dakika... Güne yükselişle başlayan altın fiyatları hafif aşağı yönlü seyrediyor. Açılışta 324 lirada bulunan gram altın ilerleyen saatlerde 320 liraya düştü. Dün, dolar kurundaki düşüşe rağmen altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,1 artışla 321,1 liradan tamamladı. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 4 Mart canlı altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 04.03.2020 13:18 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020 13:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





