04 Mart 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Altın fiyatları son dakika düşüşte! 4 Mart gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları son dakika... Güne yükselişle başlayan altın fiyatları hafif aşağı yönlü seyrediyor. Açılışta 324 lirada bulunan gram altın ilerleyen saatlerde 320 liraya düştü. Dün, dolar kurundaki düşüşe rağmen altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,1 artışla 321,1 liradan tamamladı. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 4 Mart canlı altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 04.03.2020 13:18 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020 13:22
  • 1
  • 14
Altın fiyatları son dakika düşüşte! 4 Mart gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları ne kadar oldu? Düğün sezonunun başlaması ile birlikte altın fiyatları sıklıkla araştırılmaya başlandı. Yeni tip koronavirüse ilişkin gelişmeler ile hareketli dakikalar yaşayan altın fiyatları karışık seyrediyor. Güne yükselişle başlayan altın hafif yönlü düşüşe geçti. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 4 Mart canlı altın fiyatları...

  • 2
  • 14
Altın fiyatları son dakika düşüşte! 4 Mart gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

CANLI ALTIN FİYATLARI

  • 3
  • 14
Altın fiyatları son dakika düşüşte! 4 Mart gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) süpriz faiz indiriminin ardından 1.586 dolardan 1.649 dolara yükselen altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.637 dolar seviyesinde bulunuyor.

  • 4
  • 14
Altın fiyatları son dakika düşüşte! 4 Mart gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Analistler, başta Fed olmak üzere küresel çapta merkez bankalarının faiz indirimine gitmesi ve salgın sebebiyle artan risk algısının, altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklediğini bildirdi.

  • 5
  • 14
Altın fiyatları son dakika düşüşte! 4 Mart gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Teknik açıdan altının onsunda 1.650 doların direnç, 1.625 doların destek konumunda olduğunu belirten analistler, gram altında ise 315-330 lira bandının öne çıktığını kaydetti.