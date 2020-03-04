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Emekli banka promosyonu ne zaman ödenecek? 2020 Yapı Kredi, Ziraat, Halkbank emekli promosyonu ne kadar?

Emeklilerin heyecanla beklediği banka promosyon ücretleri belli oldu. İstedikleri bankaya başvuru yapmak isteyen vatandaşlar en yüksek promosyon veren bankaları araştırmaya başladılar. Bu gelişmelerin ardından bankalardan peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Yaklaşık 13 milyon emekliyi yakından ilgilendiren promosyon ile ilgili tüm gelişmeleri ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz. Peki, emekli banka promosyonu ne zaman ödenecek? 2020 Yapı Kredi, Ziraat, Halkbank emekli promosyonu ne kadar? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 04.03.2020 16:28 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020 16:41
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Emekli banka promosyonu ne zaman ödenecek? 2020 Yapı Kredi, Ziraat, Halkbank emekli promosyonu ne kadar?

Emekli promosyonu için hangi banka ne kadar veriyor? Bugün Ziraat Bankası ile SGK'nın protokol imzalamasının ardından promosyon ücretleri belli oldu. Bu gelişmelerin ardından Yapı Kredi'den de promosyon açıklaması geldi. Yapı Kredi'den 3 yıl maaş alma taahhüdü veren emekliler bin liraya vatan nakit promosyon kazanabilecek. Peki, Emekli banka promosyonu ne zaman ödenecek? 2020 Yapı Kredi, Ziraat, Halkbank emekli promosyonu ne kadar? İşte cevaplar...

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Emekli banka promosyonu ne zaman ödenecek? 2020 Yapı Kredi, Ziraat, Halkbank emekli promosyonu ne kadar?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

Yapılan anlaşmaya göre, 1500 liraya kadar emekli maaşı olanlara 500 lira ödenecek. 1500-2500 lira arasında emekli maaşı alanlar 625 lira, 2500 lira ve üstünde maaş alanlar ise 750 lira tutarında promosyon ödemesi alacak.

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Emekli banka promosyonu ne zaman ödenecek? 2020 Yapı Kredi, Ziraat, Halkbank emekli promosyonu ne kadar?

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, emekli maaşlarının yatırılması için 31 Mart'a kadar bankayı tercih eden ve 3 yıl maaşlarını Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emekliler 1000 liraya varan nakit promosyon alabilecek.

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Emekli banka promosyonu ne zaman ödenecek? 2020 Yapı Kredi, Ziraat, Halkbank emekli promosyonu ne kadar?

Halkbank 1.000 TL altında emekli maaşı alanlara 300 TL, 1.000 TL ile 2.000 TL arasında emekli maaşı alanlara 375 TL, 2.000 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 450 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacak.

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Emekli banka promosyonu ne zaman ödenecek? 2020 Yapı Kredi, Ziraat, Halkbank emekli promosyonu ne kadar?

Denizbank, 3 yıl boyunca emekli aylıklarını DenizBank'tan almayı taahhüt edenlere 450 TL'ye varan miktarlarda nakit promosyon veriyor. Ayrıca emekli aylığını bankaya aktaran emeklilere aylık yüzde 0.99 faiz oranıyla 60 aya varan vadelerle ihtiyaç kredisi fırsatı sunuluyor. Böylece yakın zamana kadar yüksek faizle kredi kullanan emekliler borçlarını tek bir çatı altında toplayarak taksitlerini düşürme avantajı elde ediyor.