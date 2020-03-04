Emekli banka promosyonu ne zaman ödenecek? 2020 Yapı Kredi, Ziraat, Halkbank emekli promosyonu ne kadar?

Emeklilerin heyecanla beklediği banka promosyon ücretleri belli oldu. İstedikleri bankaya başvuru yapmak isteyen vatandaşlar en yüksek promosyon veren bankaları araştırmaya başladılar. Bu gelişmelerin ardından bankalardan peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Yaklaşık 13 milyon emekliyi yakından ilgilendiren promosyon ile ilgili tüm gelişmeleri ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz. Peki, emekli banka promosyonu ne zaman ödenecek? 2020 Yapı Kredi, Ziraat, Halkbank emekli promosyonu ne kadar? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 04.03.2020 16:28 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020 16:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





