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Emekli maaşı alanlara ilaç gibi ödeme! Bunu yaparsanız 2.000 TL hesabınıza yatacak! Bankalar peş peşe sıraladı...

Emekli maaşı alanlara ilaç gibi ödeme. Bunu yaparsanız 2.000 TL hesabınıza yatacak. Bankalar peş peşe sıraladı. Milyonlarca emekli Ocak ayında maaşlarına yapılacak zam oranını merak ederken, ek gelir imkanlarıda yakından takip ediliyor. Bankalar tarafından sunulan promosyon ödemeleri ile karşılıksız ödeme vatandaşları bekliyor. Yıl içinde sürekli güncellenen promosyon ödemelerinde 2000 TL'yi bulan fırsatlar bulunuyor. İşte, emekli promosyon ödemeleri ne kadar?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.11.2021 18:45 Güncelleme Tarihi: 11.11.2021 18:45
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Emekli maaşı alanlara ilaç gibi ödeme! Bunu yaparsanız 2.000 TL hesabınıza yatacak! Bankalar peş peşe sıraladı...

Milyonlarca emekli promosyon ödemeleri ile ek gelir fırsatı yakalıyor. 2021 yılının sonunun yaklaşmasının ardından birçok banka promosyon için detayları paylaşıyor. Geçtiğimiz dönem 1.750 liraya kadar olan promosyon ödemeleri 2.000 TL'ye kadar çıktı. Vatandaşlar maaşlarını 3 yıllık taahhüt ile diledikleri bankaya taşıyarak ödemesini alabiliyor. Emekliler diledikleri bankayla görüşerek, istedikleri zaman kendi maaşlarını o bankaya taşıyabiliyorlar. İşte, emekli promosyon ödemeleri için detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli maaşı alanlara ilaç gibi ödeme! Bunu yaparsanız 2.000 TL hesabınıza yatacak! Bankalar peş peşe sıraladı...

HANGİ BANKA EMEKLİYE NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

TEB

Emekli maaşını bankadan alan ve en az 2 adet otomatik fatura talimatı bulunan müşterilere maaşı 1.500 liraya kadarsa 1.200 lira, 1.500 ile 2 bin 500 lira arasındaysa 1.500 lira, 2 bin 500 liranın üzerindeyse 1.800 lira promosyon ödüyor. Ayrıca bankadan ilk kez kredi kartına başvuran emekli maaş müşterileri de kredi kartlarıyla kampanya kapsamında her ay 100 lira ve üzeri market ve sağlık alışverişinde yüzde 20 indirim, ayda en fazla 50 lira, 6 ay boyunca da en fazla 300 lira indirim kazanıyor. Banka böylece emeklilere 2.100 lira destekte bulunmuş oluyor.

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Emekli maaşı alanlara ilaç gibi ödeme! Bunu yaparsanız 2.000 TL hesabınıza yatacak! Bankalar peş peşe sıraladı...

FİBABANKA

Maaşı 1.500 liraya kadar olana 500 lira, 1.500 lira ile 2 bin 500 lira olan maaşa 625 lira, 2 bin 500 liranın üzerindeki maaşa da 750 lira promosyon ödüyor.

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Emekli maaşı alanlara ilaç gibi ödeme! Bunu yaparsanız 2.000 TL hesabınıza yatacak! Bankalar peş peşe sıraladı...

İŞ BANKASI

Yeni kampanya ile 31 Aralık'a kadar emekli maaşını taşıyarak 3 yıl boyunca İş Bankası aracılığıyla almak üzere taahhüt veren emekli müşterilerine 2 bin liraya varan promosyon alma imkanı sunuyor. Buna göre, emekliler 1.500 liradan düşük maaşlar için 1.750 lira, 1.500-2 bin 500 lira arası maaşlar için 1.875 lira ve 2 bin 500 lira ve üzerinde maaşlar için 2 bin lira nakit promosyon ödemesi alıyor.

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Emekli maaşı alanlara ilaç gibi ödeme! Bunu yaparsanız 2.000 TL hesabınıza yatacak! Bankalar peş peşe sıraladı...

YAPI KREDİ

Emeklilerin bir aylık net maaşı 1.500 liraysa 1.300 lira, 1.500 lira ile 2 bin 500 lira arasındaysa 1.650 lira, 2 bin 500 lira ve üzerindeyse 2 bin lira nakit promosyon ödemesi yapıyor. Kampanya 30 Kasım'a kadar geçerli.