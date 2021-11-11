11 Kasım 2021, Perşembe
Emekli maaşı alanlara ilaç gibi ödeme! Bunu yaparsanız 2.000 TL hesabınıza yatacak! Bankalar peş peşe sıraladı...
Emekli maaşı alanlara ilaç gibi ödeme. Bunu yaparsanız 2.000 TL hesabınıza yatacak. Bankalar peş peşe sıraladı. Milyonlarca emekli Ocak ayında maaşlarına yapılacak zam oranını merak ederken, ek gelir imkanlarıda yakından takip ediliyor. Bankalar tarafından sunulan promosyon ödemeleri ile karşılıksız ödeme vatandaşları bekliyor. Yıl içinde sürekli güncellenen promosyon ödemelerinde 2000 TL'yi bulan fırsatlar bulunuyor. İşte, emekli promosyon ödemeleri ne kadar?
Giriş Tarihi: 11.11.2021 18:45 Güncelleme Tarihi: 11.11.2021 18:45
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