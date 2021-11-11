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25 yıl evli kalana emeklilik müjdesi! Ev hanımları fırsattan yararlanabilecek! SGK başvuru şartlarını duyurdu...

Ev hanımlarına emeklilik fırsatı tanıyan yasa hakkındaki detaylar merak ediliyor. Emekli olmak isteyen ev hanımları gelen açıklamaları yakından takip ediyor. Genç yaşta evlenen ve çalışma fırsatı bulamayan vatandaşlar da fırsattan yararlanabilecek. Ev hanımları için gerçekleşmesi zor bir hayal olarak kabul edilen emeklilik için aranan belirli şartlar bulunuyor. Teklife göre; en az 25 yıl evli olan ve 50 yaşını doldurup emekli olamayan ev kadınlarına emeklilik için şans verilecek. Konu hakkındaki detayları haberimizde derledik...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.11.2021 19:14 Güncelleme Tarihi: 11.11.2021 19:14
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25 yıl evli kalana emeklilik müjdesi! Ev hanımları fırsattan yararlanabilecek! SGK başvuru şartlarını duyurdu...

25 yıl evli kalana emeklilik müjdesi. Ev hanımları fırsattan yararlanabilecek. SGK başvuru şartlarını duyurdu. Ev hanımlarına sunulan emeklilik için belirlenen şartlar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Emeklilik bütün çalışanların en büyük hayalidir. Yasa tasarısındaki teklife göre; en az 25 yıl evli olan ve 50 yaşını doldurup emekli olamayan ev kadınlarına emeklilik için şans verilecek. 25 yıl evli kalma şartının yanından birçok değerlendirmede bulunuyor. Konu hakkında SGK'ya başvuru yapılması gerekecek. Değerlendirmenin ardından maaş bağlanıp bağlanmayacağı kararı verilecek. İşte, ev hanımlarına emeklilik için aranan şartlar...

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25 yıl evli kalana emeklilik müjdesi! Ev hanımları fırsattan yararlanabilecek! SGK başvuru şartlarını duyurdu...

EV HANIMLARI NASIL EMEKLİ OLABİLİR?

Ev hanımları için emeklilik, gerçekleşmesi zor olan bir hayal olarak kabul ediliyordu. Emeklilik yaşlılık döneminde rahat etmek için neredeyse bütün vatandaşların en büyük arzusu haline almaya başladı. Çalışma hayatını tamamlayan, prim gününü ve yaşını dolduran her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı emeklilik hakkını elde ederken; devletten büyük bir hamle geldi. Yasa tasarısındaki teklife göre; en az 25 yıl evli olan ve 50 yaşını doldurup emekli olamayan ev kadınlarına emeklilik için şans verilecek.

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25 yıl evli kalana emeklilik müjdesi! Ev hanımları fırsattan yararlanabilecek! SGK başvuru şartlarını duyurdu...

Normal şartlarda; 2008 yılından sonra çalışmaya başlayan kadınların emekliliği için 7.200 prim gününe sahip olması ve en az 20 yıl çalışma hayatına devam etmesi gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kanunu kapsamında, Çalışma hayatına katılmayan veya emekli olacak süre kadar çalışamayan kadınların en önemli sosyal haklardan biri olan emeklilikten yararlanması söz konusu olmuyor. Ancak meclise sunulan yeni yasa tasarısıyla birlikte; kadınların emeklilik prosedüründe değişiklikler meydana gelmeye başlayacak.

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25 yıl evli kalana emeklilik müjdesi! Ev hanımları fırsattan yararlanabilecek! SGK başvuru şartlarını duyurdu...

06.01.2020 tarih 2/2492 esas no ile TBMM Komisyonu'na sevk edilen yasa teklifine göre en az 25 yıl evli kalmak koşuluyla 50 yaşını doldurduğu halde emekli olamayan ev hanımları emekli olabilecekler. Ancak emeklilik talebinde bulunacak ev hanımlarının yasa tasarısında belirtilen şartlara uygunluk göstermesi gerekiyor.

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25 yıl evli kalana emeklilik müjdesi! Ev hanımları fırsattan yararlanabilecek! SGK başvuru şartlarını duyurdu...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan yasa tasarısı kapsamında ev hanımları çalışmasa dahi borçlanarak emekli olabilecek. Kadınların borçlanarak emekli olabilmesi için doğum borçlanması ve yurt dışında ikamet edilen veya çalışan sürenin borçlanılması olarak belirlenmiştir.