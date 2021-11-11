25 yıl evli kalana emeklilik müjdesi! Ev hanımları fırsattan yararlanabilecek! SGK başvuru şartlarını duyurdu...

Ev hanımlarına emeklilik fırsatı tanıyan yasa hakkındaki detaylar merak ediliyor. Emekli olmak isteyen ev hanımları gelen açıklamaları yakından takip ediyor. Genç yaşta evlenen ve çalışma fırsatı bulamayan vatandaşlar da fırsattan yararlanabilecek. Ev hanımları için gerçekleşmesi zor bir hayal olarak kabul edilen emeklilik için aranan belirli şartlar bulunuyor. Teklife göre; en az 25 yıl evli olan ve 50 yaşını doldurup emekli olamayan ev kadınlarına emeklilik için şans verilecek. Konu hakkındaki detayları haberimizde derledik...