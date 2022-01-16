Milyonlarca memur ve emekli maaş zammı kısa süre önce açıklandı. Açıklama sonrasında hesaplanmış yeni ödeme miktarları belli oldu. 1 milyon 266 bin emeklinin aldığı en düşük ücretin 1500 TL'den 2500 TL'ye çıkartıldığı ifade edilirken bu zam oranı sonrasında yüzler güldü. Diğer yandan, "Emekli maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olanların emekli zammı ne oldu? En düşük ve yüksek hesaplanmış emekli maaş tablosu belli oldu mu?" sorularına yanıt aranıyor. İşte, konu hakkında son gelişmeler...