16 Ocak 2022, Pazar
Emekli maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olanların emekli zammı ne oldu? En düşük ve yüksek hesaplanmış emekli maaş tablosu...
Emekli maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olanların emekli zammı ne oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emeklinin maaş zammı Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından maaş zam miktarı açıklandı. Memur ve emekli zamlı maaş tabloları ise hesaplandı. Başkan Erdoğan'ın verdiği müjde sonrasında en düşük emekli maaşı 1500 TL'den 2500 TL'ye kadar çıkarıldı. Emekli ve memurlar hesaplanmış yeni maaşlarını merak ediyor. İşte, Emekli maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olanların emekli zammı ne oldu? En düşük ve yüksek hesaplanmış emekli maaş tablosu...
Giriş Tarihi: 16.01.2022 20:31
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