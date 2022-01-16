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Haberler Galeri Emekli maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olanların emekli zammı ne oldu? En düşük ve yüksek hesaplanmış emekli maaş tablosu...

Emekli maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olanların emekli zammı ne oldu? En düşük ve yüksek hesaplanmış emekli maaş tablosu...

Emekli maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olanların emekli zammı ne oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emeklinin maaş zammı Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından maaş zam miktarı açıklandı. Memur ve emekli zamlı maaş tabloları ise hesaplandı. Başkan Erdoğan'ın verdiği müjde sonrasında en düşük emekli maaşı 1500 TL'den 2500 TL'ye kadar çıkarıldı. Emekli ve memurlar hesaplanmış yeni maaşlarını merak ediyor. İşte, Emekli maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olanların emekli zammı ne oldu? En düşük ve yüksek hesaplanmış emekli maaş tablosu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.01.2022 20:31
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Emekli maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olanların emekli zammı ne oldu? En düşük ve yüksek hesaplanmış emekli maaş tablosu...

Milyonlarca memur ve emekli maaş zammı kısa süre önce açıklandı. Açıklama sonrasında hesaplanmış yeni ödeme miktarları belli oldu. 1 milyon 266 bin emeklinin aldığı en düşük ücretin 1500 TL'den 2500 TL'ye çıkartıldığı ifade edilirken bu zam oranı sonrasında yüzler güldü. Diğer yandan, "Emekli maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olanların emekli zammı ne oldu? En düşük ve yüksek hesaplanmış emekli maaş tablosu belli oldu mu?" sorularına yanıt aranıyor. İşte, konu hakkında son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olanların emekli zammı ne oldu? En düşük ve yüksek hesaplanmış emekli maaş tablosu...

En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 2.500 TL

Memur'un ocak zammı yüzde 5 yerine yüzde 7.5

Toplam zam yüzde 30,5

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Emekli maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olanların emekli zammı ne oldu? En düşük ve yüksek hesaplanmış emekli maaş tablosu...

TABAN AYLIKLAR

Emekli Mevcut Zamlı

Emekli Sandığı 3.275,90 4.175,79

SSK (2000 öncesi) 2.624,24 3.292,63

SSK (2000 sonrası) 1.626,75 2.041,25 + 458,75

Bağ-Kur esnaf 2.350,11 2.948,68

Bağ-Kur tarım 1.867,51 2.343,16 + 156,84

NOT: Maaşlara ek ödeme dahildir.

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Emekli maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olanların emekli zammı ne oldu? En düşük ve yüksek hesaplanmış emekli maaş tablosu...

MEMUR / TABAN MAAŞ (Net)

Mevcut 4.330,42 TL

Yeni 5.651,20 TL

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Emekli maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olanların emekli zammı ne oldu? En düşük ve yüksek hesaplanmış emekli maaş tablosu...

MEMUR/TABAN MAAŞ (Aile yardımı dahil)

Mevcut 4.880 TL

Yeni 6.368,40 TL

Memur aile yardımı Mevcut Yeni

- Eş 408,67 520,93

- Çocuk (0-6 yaş) 89,90 115

- Çocuk (6 yaş üstü) 44,95 57,30