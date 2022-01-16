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Haberler Galeri SSK, Bağ-Kur emekli ödemesinde artış! Kim ne kadar, kaç TL alacak? 4121 lira alana 164 lira...

SSK, Bağ-Kur emekli ödemesinde artış! Kim ne kadar, kaç TL alacak? 4121 lira alana 164 lira...

SSK, Bağ-Kur emekli ödemesinde artış! Kim ne kadar, kaç TL alacak? 4121 lira alana 164 lira... Milyonlarca emeklinin 2022 yılında alacakları zamlı maaşları belli oldu. Memur, SSK, Bağ-Kur emeklisinin aylığıyla birlikte ek ödemesi de yükseldi. Zam ve iyileştirmeler bu ay alınacaklar maaşlar ile birlikte hesaplarda olacak. Emekliler hafta başından itibaren yüzde 25.5 zamlı aylıklarını almaya başlayacak. En düşük emekli maaşı Başkan Erdoğan'ın müjdesi sonrasında 2.500 TL olarak belirlendi. Ek zam ile birlikte maaşların ne kadar olduğu merak ediliyor. İşte, ek zam sonrasında maaşlar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.01.2022 21:08 Güncelleme Tarihi: 16.01.2022 21:08
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SSK, Bağ-Kur emekli ödemesinde artış! Kim ne kadar, kaç TL alacak? 4121 lira alana 164 lira...

Ocak ayında milyonlarca emekli ve memurun maaş zam miktarı belli oldu. Diğer yandan memur, SSK, Bağ-Kur emeklisinin aylığıyla birlikte ek ödemesi de yükseldi. Maaşların belli olmasının sonrasında Başkan Erdoğan tarafından ek zam açıklaması yapılması ile hesaplamalar yeniden yapılmaya başladı. Emekliler hafta başından itibaren yüzde 25.5 zamlı aylıklarını almaya başlayacak. Ek ödeme hakkında detayları haberimizde derledik. İşte, kim ne kadar alacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SSK, Bağ-Kur emekli ödemesinde artış! Kim ne kadar, kaç TL alacak? 4121 lira alana 164 lira...

Mevcut aylığı 4016 lira olan emeklinin Ocak'ta zamlı aylığı 5259 lira, 210 liralık ek ödeme ile birlikte eline geçecek toplam aylık 5470 liraya çıkacak. Emekli aylığı 4321 lira olan 172 lira, 4748 lira olan 189 lira, 5583 lira olan 223 lira, 6155 lira olan 246 lira ek ödeme alacak.

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SSK, Bağ-Kur emekli ödemesinde artış! Kim ne kadar, kaç TL alacak? 4121 lira alana 164 lira...

AYLIĞIN YÜZDE 4'Ü EK ÖDEME

Emekli aylıklarının yüzde 4'ü ek ödeme adı altında tüm emeklilerin hesaplarına her ay yatırılıyor. Ocak ve Temmuz olmak üzere yılda iki defa emekli aylıkları zamlandıkça alınacak ek ödeme tutarları da artıyor. Bu ek ödemeler 2006 öncesinde yürürlükte vergi iadelerinin karşılığı olarak emeklilere veriliyor. Vergi iadesi yerine emeklilere çıplak maaşın yüzde 4'ü kadar ek ödeme yapılıyor.

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SSK, Bağ-Kur emekli ödemesinde artış! Kim ne kadar, kaç TL alacak? 4121 lira alana 164 lira...

4121 LİRA ALANA 164 LİRA

Örneğin, geçen yıl Temmuz ayında 3147 lira alan Ahmet Bey'in aylığı Ocak zammıyla birlikte 974 lira artarak 4121 liraya çıktı. Bu yıl için 164 liraya çıkan ek ödemeyle Ahmet Bey'in hesabına 4186 lira yatacak.

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SSK, Bağ-Kur emekli ödemesinde artış! Kim ne kadar, kaç TL alacak? 4121 lira alana 164 lira...

Emekli aylığı geçen yıl 4509 lira olan Ayşe Hanım'ın aylığı bu yıl 1395 lira artışla Ocak ayında 5904 lira olurken alacağı ek ödeme de 236 liraya çıktı. Ayşe Hanım'ın alacağı aylık 6140 liraya ulaşacak. Geçen yıl 1990 lira aylık alan emekli bu yıl 2500 lira alırken ek ödemesiyle birlikte eline geçen tutar 2600 lira olacak.