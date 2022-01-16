SSK, Bağ-Kur emekli ödemesinde artış! Kim ne kadar, kaç TL alacak? 4121 lira alana 164 lira...

SSK, Bağ-Kur emekli ödemesinde artış! Kim ne kadar, kaç TL alacak? 4121 lira alana 164 lira... Milyonlarca emeklinin 2022 yılında alacakları zamlı maaşları belli oldu. Memur, SSK, Bağ-Kur emeklisinin aylığıyla birlikte ek ödemesi de yükseldi. Zam ve iyileştirmeler bu ay alınacaklar maaşlar ile birlikte hesaplarda olacak. Emekliler hafta başından itibaren yüzde 25.5 zamlı aylıklarını almaya başlayacak. En düşük emekli maaşı Başkan Erdoğan'ın müjdesi sonrasında 2.500 TL olarak belirlendi. Ek zam ile birlikte maaşların ne kadar olduğu merak ediliyor. İşte, ek zam sonrasında maaşlar...