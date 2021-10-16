16 Ekim 2021, Cumartesi
Emekli maaşı 1.500 TL üstünde olanlar dikkat! 675 TL anında hesaplara yatacak! Bankalar sıraladı...
Emekli vatandaşlar diledikleri bankalara maaşlarını taşıyarak promosyon ödemesi alabiliyor. Geri ödeme şartı olmadan verilen ödemeler için ardı ardına açıklamalar geldi. Yıl içinde güncellenen promosyon ödemeleri maaş tutarlarına göre yatıyor. Vatandaşlar 3 yıllık taahhüt anlaşması sonrasında promosyon ödemesini cebine koyuyor. Duyurulan kampanyalar emekli vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte, bankaların güncel promosyon ödemeleri...
Giriş Tarihi: 16.10.2021 18:30
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