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Emekli maaşı 1.500 TL üstünde olanlar dikkat! 675 TL anında hesaplara yatacak! Bankalar sıraladı...

Emekli vatandaşlar diledikleri bankalara maaşlarını taşıyarak promosyon ödemesi alabiliyor. Geri ödeme şartı olmadan verilen ödemeler için ardı ardına açıklamalar geldi. Yıl içinde güncellenen promosyon ödemeleri maaş tutarlarına göre yatıyor. Vatandaşlar 3 yıllık taahhüt anlaşması sonrasında promosyon ödemesini cebine koyuyor. Duyurulan kampanyalar emekli vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte, bankaların güncel promosyon ödemeleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.10.2021 18:30
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Emekli maaşı 1.500 TL üstünde olanlar dikkat! 675 TL anında hesaplara yatacak! Bankalar sıraladı...

Emekli maaşı 1.500 TL üstünde olanlar dikkat. 675 TL anında hesaplara yatacak. Bankalar promosyon ödemelerini ardı ardına sıraladı. Emekli vatandaşlar bankaların sunduğu promosyon fırsatlarını yakından takip ediliyor. Tüm emekliler verilen ödemeden yararlanabiliyor. Pek çok emekli 3 yıllık taahhüt süresini doldurup ikinci promosyonunu alırken, yeni emekliler de imkandan yararlanıyor. Başvuru imkanından yararlanmak isteyenler detayları merak ediyor. İşte, güncel promosyon ödemeleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli maaşı 1.500 TL üstünde olanlar dikkat! 675 TL anında hesaplara yatacak! Bankalar sıraladı...

AKBANK: 31 Ekim'e kadar maaşını taşıyanlara maaşa göre 1.200, 1.500, 1.750 lira veriyor.

DENİZBANK: Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira ödüyor.

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Emekli maaşı 1.500 TL üstünde olanlar dikkat! 675 TL anında hesaplara yatacak! Bankalar sıraladı...

FİBABANKA: Maaşa göre 500, 625, 750 lira veriyor.

GARANTİ BBVA: Maaşa göre 1.000, 1.250, 1.500 lira ödüyor. Emekli arkadaşlarını davet edenlere de her bir arkadaşı için 150 lira veriyor.

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Emekli maaşı 1.500 TL üstünde olanlar dikkat! 675 TL anında hesaplara yatacak! Bankalar sıraladı...

ING: Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira veriyor. 2 otomatik fatura talimatı verenler ilaveten 500 lira daha alıyor.

VAKIFBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira promosyon veriyor.

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Emekli maaşı 1.500 TL üstünde olanlar dikkat! 675 TL anında hesaplara yatacak! Bankalar sıraladı...

İŞ BANKASI: Maaşa göre 750, 875, 1.000 lira ödüyor.

KUVEYT TÜRK: Maaşa göre 750, 875, 1.000 lira veriyor. Kredi kartıyla yıl sonuna kadar gerçekleştirilen ilk 100 lira ve üzeri market alışverişine 20 lira puan hediye ediyor.