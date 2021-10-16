Emekli maaşı 1.500 TL üstünde olanlar dikkat! 675 TL anında hesaplara yatacak! Bankalar sıraladı...

Emekli maaşı 1.500 TL üstünde olanlar dikkat. 675 TL anında hesaplara yatacak. Bankalar promosyon ödemelerini ardı ardına sıraladı. Emekli vatandaşlar bankaların sunduğu promosyon fırsatlarını yakından takip ediliyor. Tüm emekliler verilen ödemeden yararlanabiliyor. Pek çok emekli 3 yıllık taahhüt süresini doldurup ikinci promosyonunu alırken, yeni emekliler de imkandan yararlanıyor. Başvuru imkanından yararlanmak isteyenler detayları merak ediyor. İşte, güncel promosyon ödemeleri...