16 Ekim 2021, Cumartesi
5.000'e yakın personel alınacak! Memur olmak isteyenlere fırsat! İlanlar son dakika olarak paylaşıldı...
İş arayışında olan vatandaşlar güncel ilanları yakından takip ediyor. Devlet Personel Başkanlığı alım ilanlarını yeniledi. Devletin birçok kademelerinde ihtiyaçlara göre açılan kadrolara şartlara uyan adaylar yerleştiriliyor. İş başvurularında KPSS veya bazı şartlar adaylardan isteniyor. Akademik personelden itfaiyeciye, zabıtadan müfettişe kadar onlarca kadro açıldı. İşte, yayınlanan son ilanlar...
Giriş Tarihi: 16.10.2021 19:44
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