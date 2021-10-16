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5.000'e yakın personel alınacak! Memur olmak isteyenlere fırsat! İlanlar son dakika olarak paylaşıldı...

İş arayışında olan vatandaşlar güncel ilanları yakından takip ediyor. Devlet Personel Başkanlığı alım ilanlarını yeniledi. Devletin birçok kademelerinde ihtiyaçlara göre açılan kadrolara şartlara uyan adaylar yerleştiriliyor. İş başvurularında KPSS veya bazı şartlar adaylardan isteniyor. Akademik personelden itfaiyeciye, zabıtadan müfettişe kadar onlarca kadro açıldı. İşte, yayınlanan son ilanlar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.10.2021 19:44
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5.000’e yakın personel alınacak! Memur olmak isteyenlere fırsat! İlanlar son dakika olarak paylaşıldı...

5.000'e yakın personel alınacak. Memur olmak isteyenlere fırsat. İlanlar son dakika olarak paylaşıldı. Devlet Personel Başkanlığı, devlet memuru olmak isteyenler için belirli aralıklarla yeni ilan açıklamalarında bulunuyor. KPSS veya bazı şartları karşılayanlar devlet tarafından istihdam ediliyor. Akademik personelden itfaiyeciye, zabıtadan müfettişe kadar onlarca kadro açıldı. Açılan personel kadroları yakından takip ediliyor. İşte yeni açılan iş kadroları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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5.000’e yakın personel alınacak! Memur olmak isteyenlere fırsat! İlanlar son dakika olarak paylaşıldı...

İşte personel aranan kadrolar

Giresun Alucra Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 15.10.2021

6 personel alınacak

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5.000’e yakın personel alınacak! Memur olmak isteyenlere fırsat! İlanlar son dakika olarak paylaşıldı...

İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Zabıta Memuru Alım İlanı 15.10.2021

10 personel alınacak

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5.000’e yakın personel alınacak! Memur olmak isteyenlere fırsat! İlanlar son dakika olarak paylaşıldı...

Ticaret Bakanlığından Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav İlanı 20.10.2021

16 personel alınacak

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5.000’e yakın personel alınacak! Memur olmak isteyenlere fırsat! İlanlar son dakika olarak paylaşıldı...

Çankırı Çardaklı Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 20.10.2021

2 personel alınacak

ÖSYM Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav İlanı 15.10.2021

3 sözleşmeli personel alınacak