5.000'e yakın personel alınacak. Memur olmak isteyenlere fırsat. İlanlar son dakika olarak paylaşıldı. Devlet Personel Başkanlığı, devlet memuru olmak isteyenler için belirli aralıklarla yeni ilan açıklamalarında bulunuyor. KPSS veya bazı şartları karşılayanlar devlet tarafından istihdam ediliyor. Akademik personelden itfaiyeciye, zabıtadan müfettişe kadar onlarca kadro açıldı. Açılan personel kadroları yakından takip ediliyor. İşte yeni açılan iş kadroları...