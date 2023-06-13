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Haberler Galeri Emekli maaş zammında yeni hesap çıktı! 4A, 4B, 4C SSK, Bağ-Kur emeklisine zam müjdesi! 7.500, 8.000, 8.500, 9.000 TL maaş alanlar...

Emekli maaş zammında yeni hesap çıktı! 4A, 4B, 4C SSK, Bağ-Kur emeklisine zam müjdesi! 7.500, 8.000, 8.500, 9.000 TL maaş alanlar...

Emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında yılın ikinci zammı uygulanacak. TÜİK tarafından geçtiğimiz hafta açıklanan enflasyon oranları ile yeni hesap çıktı. Emekli, memur ve asgari ücret maaş zammı için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekli ve memurlar için yapılacak zamma refah payı artışı geleceği müjdesini vermişti. Hal böyle olunca, "4A SSK, 4B Bağkur emekli maaşı zammı ne kadar olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, emekli Temmuz maaş zammı için hesaplamalar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.06.2023 17:39
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Emekli maaş zammında yeni hesap çıktı! 4A, 4B, 4C SSK, Bağ-Kur emeklisine zam müjdesi! 7.500, 8.000, 8.500, 9.000 TL maaş alanlar...

Emekli maaş zammı için güncel hesaplamalar yakından takip ediliyor. En düşük emekli maaşının 7.500 TL olduğu müjdesi kısa süre önce verilmişti. TÜİK tarafından açıklanan rakamlar ışında maaş hesaplamaları da hız kazanmış oldu. Seyyanen artış ve refah payı düzenlemesi de ek artış imkanı sağlayacak. "Emekli maaş zammı ne kadar olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, emekli maaş zam hesaplaması için son güncellemeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli maaş zammında yeni hesap çıktı! 4A, 4B, 4C SSK, Bağ-Kur emeklisine zam müjdesi! 7.500, 8.000, 8.500, 9.000 TL maaş alanlar...

İLK FORMÜL ORANSAL ZAM

Halen en düşük memur aylığı 11 bin 848 lira seviyesinde bulunuyor. Eğer Temmuz zammı tamamen oransal olarak uygulanırsa, yaklaşık yüzde 90'a varan artış söz konusu olacak.

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Emekli maaş zammında yeni hesap çıktı! 4A, 4B, 4C SSK, Bağ-Kur emeklisine zam müjdesi! 7.500, 8.000, 8.500, 9.000 TL maaş alanlar...

Memurlara mevcut düzenleme kapsamında yüzde 6 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 8'i aşan kısmı üzerinden fark hesaplanacak.

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Emekli maaş zammında yeni hesap çıktı! 4A, 4B, 4C SSK, Bağ-Kur emeklisine zam müjdesi! 7.500, 8.000, 8.500, 9.000 TL maaş alanlar...

Çıkacak orana eklenecek refah payı ile zam en düşük memur emeklisi aylığı için yüzde 85.68'e tamamlanacak. Halen aile yardımı dahil 11 bin 848 lira olan en düşük memur maaşı yaklaşık yüzde 85.68 artışla 22 bin lira olacak.

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Emekli maaş zammında yeni hesap çıktı! 4A, 4B, 4C SSK, Bağ-Kur emeklisine zam müjdesi! 7.500, 8.000, 8.500, 9.000 TL maaş alanlar...

ÜÇÜNCÜ FORMÜL SEYYANEN

Üçüncü formülde ise oransal artış yerine direkt seyyanen artış söz konusu olacak. Burada da 11 bin 848 liralık en düşük memur maaşına 10 bin lira seviyesinde seyyanen artış yapıldığında aile yardımı dahil en düşük maaş 22 bin liraya yükselecek.