Emekli maaş zammında yeni hesap çıktı! 4A, 4B, 4C SSK, Bağ-Kur emeklisine zam müjdesi! 7.500, 8.000, 8.500, 9.000 TL maaş alanlar...

Emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında yılın ikinci zammı uygulanacak. TÜİK tarafından geçtiğimiz hafta açıklanan enflasyon oranları ile yeni hesap çıktı. Emekli, memur ve asgari ücret maaş zammı için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekli ve memurlar için yapılacak zamma refah payı artışı geleceği müjdesini vermişti. Hal böyle olunca, "4A SSK, 4B Bağkur emekli maaşı zammı ne kadar olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, emekli Temmuz maaş zammı için hesaplamalar...