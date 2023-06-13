AK Parti'den emekli ve memur maaşıyla ilgili flaş açıklama! Yasal düzenleme yolda... Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?

Başkan Erdoğan tarafından müjdesi verilen en düşük memur maaşının 22 bin TL olması ile ilgili AK Parti'den bir açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, 28'inci dönemin ilk kanun teklifinin en düşük memur maaşı ile ilgili olacağını duyurdu. Akbaşoğlu ayrıca emekli zammı için de enflasyon ve refah payının birlikte değerlendirileceği bir düzenleme yapılacağını söyledi. Peki emekli ve memur maaşları ne akdar olacak? İşte tahmini oranlar...