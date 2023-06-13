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AK Parti'den emekli ve memur maaşıyla ilgili flaş açıklama! Yasal düzenleme yolda... Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?

Başkan Erdoğan tarafından müjdesi verilen en düşük memur maaşının 22 bin TL olması ile ilgili AK Parti'den bir açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, 28'inci dönemin ilk kanun teklifinin en düşük memur maaşı ile ilgili olacağını duyurdu. Akbaşoğlu ayrıca emekli zammı için de enflasyon ve refah payının birlikte değerlendirileceği bir düzenleme yapılacağını söyledi. Peki emekli ve memur maaşları ne akdar olacak? İşte tahmini oranlar...

Giriş Tarihi: 13.06.2023 16:05
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AK Parti’den emekli ve memur maaşıyla ilgili flaş açıklama! Yasal düzenleme yolda... Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?

En düşük emekli maaşı net 22 bin TL olarak güncellenecek. Bunun için yasal düzenleme gerekiyor. Memur zammı için yapılacak düzenlemenin Meclis'in önündeki ilk faaliyet olacağını belirten AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emekli Temmuz zammı için de enflasyon farkı ve refah payının söz konusu olacağını açıkladı.

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AK Parti’den emekli ve memur maaşıyla ilgili flaş açıklama! Yasal düzenleme yolda... Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN YASAL DÜZENLEME YAPILACAK
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emekli zammı ve memur maaş zammı düzenlemesi başta olmak züere yeni dönemin ilk yasal faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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AK Parti’den emekli ve memur maaşıyla ilgili flaş açıklama! Yasal düzenleme yolda... Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?

Akbaşoğlu, "28'nci dönemin ilk kanun teklifi Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önce beyan ettiği gibi en düşük memur maaşını 22 bin TL olacak şekilde düzenleyecek teklif. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığına tabi emeklilerin de maaşlarının temmuz ayına dönük hem enflasyon farkı hem de refah payı farkının beraberce ele alınacağı bir düzenleme de gündeme gelecek. Bu düzenlemeler TBMM'nin yeni dönemde ilk faaliyeti olacak" diye konuştu.

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AK Parti’den emekli ve memur maaşıyla ilgili flaş açıklama! Yasal düzenleme yolda... Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?

EMEKLİ VE MEMUR 5 AYLIK ZAM ORANI KESİNLEŞTİ
TÜİK'in Mayıs enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası 5 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Aralık ayında 1128,45 olan TÜFE endeksi, 1300,60 seviyesine yükseldi. Böylece 5 aylık enflasyon oranı yüzde 15,26 oldu.

Böylece 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 15,26 oldu. Enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise 13,13 oldu.

5 AYLIK ENFLASYON: 15,26
5 AYLIK SSK-BAĞKUR ZAMMI: 15,26
5 AYLIK MEMUR ENFLASYON FARKI: 7,13
5 AYLIK MEMUR ZAMMI: 13,13

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AK Parti’den emekli ve memur maaşıyla ilgili flaş açıklama! Yasal düzenleme yolda... Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?

6 AYLIK ENFLASYON ORANI NE KADAR OLACAK?
Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi ve ekonomistlerin beklentileri beraber değerlendirildiğinde 6 aylık enflasyon rakamlarının yüzde 20 bandında olması bekleniyor.

Temmuz döneminde bu zamların dışında emekli ve memur maaşlarına refah payı (ek zam) eklenecek.