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Haberler Galeri 2000 sonrasına kademeli emeklilik müjdesi geldi! Prim, yıl ve yaş şartı hesaplandı! 1999 - 2001 - 2002 sonrası sigortalılar dikkat! Şanslı grup...

2000 sonrasına kademeli emeklilik müjdesi geldi! Prim, yıl ve yaş şartı hesaplandı! 1999 - 2001 - 2002 sonrası sigortalılar dikkat! Şanslı grup...

EYT sonrası kademeli emeklilik için detaylar merak ediliyor. Düzenlemenin onaylanması ardından başvuru süreçleri tamamlananlar emeklilik hayaline kavuştu. Kapsam dışında kalanlar ise erken emeklilik formüllerini araştırmayı sürdürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni emeklilik sistemi için verdiği müjdelerin ardından gelecek güncel açıklamalar yakından takip ediliyor. Kısmi emeklilik sistemi ile belirli şartları karşılayanların emeklilik yaşı öne çekilmiş olacak. Mevcut şartlarda 10-15 yıl sigortalılık ve 3600 prim günü yer alıyor. İşte, kademeli emeklilikte yaş, prim ve yıl tablosu!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.06.2023 18:16 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023 18:16
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2000 sonrasına kademeli emeklilik müjdesi geldi! Prim, yıl ve yaş şartı hesaplandı! 1999 - 2001 - 2002 sonrası sigortalılar dikkat! Şanslı grup...

EYT düzenlemesi sonrasında milyonlarca vatandaşa erken emeklilik imkanı tanındı. Kapsam dışında gözler EYT sonrası yapılacak yeni düzenlemelere çevrildi. Kademeli emeklilik için aranan şartlar ise bu süreçte sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ev hanımlarına yapılacak düzenlemeyle birlikte 2000 sonrası sigortalıların emekliliğini kolaylaştıracak adımlar masaya geldi. Peki, kademeli emeklilik şartları neler? Kademeli emeklilik şartları neler olacak? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2000 sonrasına kademeli emeklilik müjdesi geldi! Prim, yıl ve yaş şartı hesaplandı! 1999 - 2001 - 2002 sonrası sigortalılar dikkat! Şanslı grup...

Önümüzdeki dönem için de özellikle emeklilik sistemi ile ilgili önemli reformlar yapılması gündemde.

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2000 sonrasına kademeli emeklilik müjdesi geldi! Prim, yıl ve yaş şartı hesaplandı! 1999 - 2001 - 2002 sonrası sigortalılar dikkat! Şanslı grup...

Bunların başında da Bağ-Kur ve SSK primlerinin 7200 günde eşitlenmesi. Böylece Bağ-Kur'lu 1 milyon esnaf 9000 gün yerine 7.200 gün ile yani 5 yıl önce emekli olabilecek.

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2000 sonrasına kademeli emeklilik müjdesi geldi! Prim, yıl ve yaş şartı hesaplandı! 1999 - 2001 - 2002 sonrası sigortalılar dikkat! Şanslı grup...

Kapsamın belirlenmesinde esnafın yanında çalışan işçi sayısı basit usulde vergilendirme ve vergiden muaf esnaf olma gibi özelliklere bakılacak.

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2000 sonrasına kademeli emeklilik müjdesi geldi! Prim, yıl ve yaş şartı hesaplandı! 1999 - 2001 - 2002 sonrası sigortalılar dikkat! Şanslı grup...

Ancak kapsamın geniş tutularak tüm Bağ-Kurluları kapsaması da gündemde.

Yapılacak indirim, 8 Eylül 1999-30.01.2008 arası sigortalı olan Bağ-Kur'lularda gün sayısı şartı hem kadın hem erkeklerde 25 yıl yani 9 bin gün olarak belirlenmiş ancak yaş şartı kadınlarda 58 erkeklerde ise 60 şartı ile uygulanmıştır.