HaberlerGaleri2000 sonrasına kademeli emeklilik müjdesi geldi! Prim, yıl ve yaş şartı hesaplandı! 1999 - 2001 - 2002 sonrası sigortalılar dikkat! Şanslı grup...
2000 sonrasına kademeli emeklilik müjdesi geldi! Prim, yıl ve yaş şartı hesaplandı! 1999 - 2001 - 2002 sonrası sigortalılar dikkat! Şanslı grup...
EYT sonrası kademeli emeklilik için detaylar merak ediliyor. Düzenlemenin onaylanması ardından başvuru süreçleri tamamlananlar emeklilik hayaline kavuştu. Kapsam dışında kalanlar ise erken emeklilik formüllerini araştırmayı sürdürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni emeklilik sistemi için verdiği müjdelerin ardından gelecek güncel açıklamalar yakından takip ediliyor. Kısmi emeklilik sistemi ile belirli şartları karşılayanların emeklilik yaşı öne çekilmiş olacak. Mevcut şartlarda 10-15 yıl sigortalılık ve 3600 prim günü yer alıyor. İşte, kademeli emeklilikte yaş, prim ve yıl tablosu!