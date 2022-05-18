18 Mayıs 2022, Çarşamba
Emekli maaş zammında ince detay! SSK ve Bağ-Kur emeklisine %31,71 netleşti! 9.033 TL'ye kadar artış! Enflasyon farkı ile kuruşu kuruşuna hesaplandı...
Emekli ve memur zammı için 4 aylık enflasyon rakamları belli olurken, Mayıs ve Haziran rakamlarının açıklanmasının ardından Temmız zammı belli olacak. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için 4 aylık zam oranı şimdiden yüzde 31,71 olarak açıklanırken, memurlar içinse 31,21 olarak gerçekleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Emekli ve memurların beklediği zam hesaplaması için detaylar belli oldu. Peki, emekli Temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak? Emekli Temmuz zam oranı açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 18.05.2022 19:32
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