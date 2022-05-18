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Haberler Galeri Emekli maaş zammında ince detay! SSK ve Bağ-Kur emeklisine %31,71 netleşti! 9.033 TL'ye kadar artış! Enflasyon farkı ile kuruşu kuruşuna hesaplandı...

Emekli maaş zammında ince detay! SSK ve Bağ-Kur emeklisine %31,71 netleşti! 9.033 TL'ye kadar artış! Enflasyon farkı ile kuruşu kuruşuna hesaplandı...

Emekli ve memur zammı için 4 aylık enflasyon rakamları belli olurken, Mayıs ve Haziran rakamlarının açıklanmasının ardından Temmız zammı belli olacak. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için 4 aylık zam oranı şimdiden yüzde 31,71 olarak açıklanırken, memurlar içinse 31,21 olarak gerçekleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Emekli ve memurların beklediği zam hesaplaması için detaylar belli oldu. Peki, emekli Temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak? Emekli Temmuz zam oranı açıklandı mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.05.2022 19:32
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Emekli maaş zammında ince detay! SSK ve Bağ-Kur emeklisine %31,71 netleşti! 9.033 TL’ye kadar artış! Enflasyon farkı ile kuruşu kuruşuna hesaplandı...

Ocak ve Temmuz ayında duyurulan maaş zammı için detaylar belli olmaya başladı. Milyonlarca emekli ve memur maaşlarının açıklanmasında önemli parametre olan enflasyon rakamları ile hesaplamalar yapıldı. 4 aylık enflasyon verisine göre; emeklilere yüzde 31,71, memurlara ise 31,21 rakamları ortaya çıktı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı Vedat Bilgin yaptığı son dakika açıklamayla Temmuz zammına ek olarak sosyal refah düzenlemesi üzerinde çalıştıklarını bildirdi. Hal böyle olunca emekli Temmuz zammı için araştırmalar hız kazandı. Peki, emekli maaş zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli maaş zammında ince detay! SSK ve Bağ-Kur emeklisine %31,71 netleşti! 9.033 TL’ye kadar artış! Enflasyon farkı ile kuruşu kuruşuna hesaplandı...

1. 4 aylık enflasyon oranına göre kesinleşen emekli ve memur zammı hesabı

2. 6 aylık beklenen rakamlara göre Temmuz zammı ile birlikte emekli ve memur maaşı hesabı

3. Enflasyon farkı ve ek zam hesabı

4. En düşük emekli ve memur maaşı hesabı

İşte milyonların en çok merak ettiği bu 4 sorunun cevabı...

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Emekli maaş zammında ince detay! SSK ve Bağ-Kur emeklisine %31,71 netleşti! 9.033 TL’ye kadar artış! Enflasyon farkı ile kuruşu kuruşuna hesaplandı...

EMEKLİ VE MEMUR ZAM ORANI OCAK VE TEMMUZ AYLARINDA BELLİ OLUYOR

Türkiye'de milyonlarca emekli ve memur yılda 2 kez, Ocak ve Temmuz aylarında zam alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı 6 aylık enflasyon rakamı kadar olurken, memur ve memur emeklisi önceki aldığı toplu sözleşme zammının üzerindeki enflasyon farkı ve yeni toplu sözleşme zammı alıyor.

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Emekli maaş zammında ince detay! SSK ve Bağ-Kur emeklisine %31,71 netleşti! 9.033 TL’ye kadar artış! Enflasyon farkı ile kuruşu kuruşuna hesaplandı...

NİSAN AYI ENFLASYON RAKAMI İLE 4 AYLIK FARK KESİNLEŞTİ

TÜİK Nisan ayı enflasyon oranını açıkladı. Buna göre 4 aylık enflasyon oranı yüzde 31,71 oldu. Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emekli ve memur 2022 Temmuz zammı için ipuçları güçlendi.

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Emekli maaş zammında ince detay! SSK ve Bağ-Kur emeklisine %31,71 netleşti! 9.033 TL’ye kadar artış! Enflasyon farkı ile kuruşu kuruşuna hesaplandı...

4 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 31,71

TÜİK, Aralık ayında 686,95 olan TÜFE endeksinin Nisan ayı ile birlikte 904,79'a çıktığı verisini paylaştı. Bu durumda 4 aylık enflasyon oranını yüzde 31,71 olarak kayıtlara geçti.

SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için enflasyon oranının direkt belirleyici olması nedeniyle, 4 aylık enflasyon rakamı ile şimdiden 31,71 zam oranı kesinleşti. Mayıs ve Haziran enflasyon verisinin duyurulması sonrası bu zam oranı daha da artacak.

Yani bundan sonraki aylarda enflasyon oranı sıfır bile çıksa emekli Temmuz zammı için 31,71 oran kesinleşti.