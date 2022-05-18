Emekli maaş zammında ince detay! SSK ve Bağ-Kur emeklisine %31,71 netleşti! 9.033 TL’ye kadar artış! Enflasyon farkı ile kuruşu kuruşuna hesaplandı...

4 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 31,71

TÜİK, Aralık ayında 686,95 olan TÜFE endeksinin Nisan ayı ile birlikte 904,79'a çıktığı verisini paylaştı. Bu durumda 4 aylık enflasyon oranını yüzde 31,71 olarak kayıtlara geçti.

SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için enflasyon oranının direkt belirleyici olması nedeniyle, 4 aylık enflasyon rakamı ile şimdiden 31,71 zam oranı kesinleşti. Mayıs ve Haziran enflasyon verisinin duyurulması sonrası bu zam oranı daha da artacak.

Yani bundan sonraki aylarda enflasyon oranı sıfır bile çıksa emekli Temmuz zammı için 31,71 oran kesinleşti.