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Haberler Galeri Asgari ücret 5.500 TL mi olacak? Temmuz'da enflasyonla 1.247 TL fark oluştu! Evli, bekar, 1,2,3 çocuklu çalışan...

Asgari ücret 5.500 TL mi olacak? Temmuz'da enflasyonla 1.247 TL fark oluştu! Evli, bekar, 1,2,3 çocuklu çalışan...

Asgari ücrete zam hakkında aramalar sıklıkla yapılıyor. Hükümet tarafından peş peşe yapılan açıklamalar sıkı takibe alındı. Son olarak Ömer Çelik asgari ücret zammına dair önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, "Asgari ücret dar gelirli vatandaşımız ekonomik olarak koruması gündemimizdedir. Yakından takip ediliyor." ifadelerine yer verdi. Peki, asgari ücrete 2. zam gelecek mi? Asgari ücret 5.500 TL mi olacak? İşte tüm merak edilenler haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.05.2022 21:23
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Asgari ücret 5.500 TL mi olacak? Temmuz’da enflasyonla 1.247 TL fark oluştu! Evli, bekar, 1,2,3 çocuklu çalışan...

Temmuz ayına kısa süre kala maaşlara yapılacak zam oranları merak ediliyor. Asgari ücrete Temmuz ayında ara zam gelip gelmeyeceği ise merak ediliyor. Ocak ayında yapılan zam ile birlikte maaşlar 4.253 TL oldu. Hal böyle olunca,"Asgari ücrete ara zam olacak mı" sorusuna yanıt aranıyor. Son olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, asgari ücrete zam hakkında önemli açıklamada bulundu. Peki asgari ücrete zam gelecek mi?

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Asgari ücret 5.500 TL mi olacak? Temmuz’da enflasyonla 1.247 TL fark oluştu! Evli, bekar, 1,2,3 çocuklu çalışan...

PEŞ PEŞE DUYURDULAR

Aralık ayında 2022 yılı asgari ücret tutarı, brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlenmişti. Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi? Sorusu yanıtını arıyor. Konuyla ilgili peş peşe açıklamalar geliyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, vatandaşların merakla beklediği asgari ücrete ikinci zam konusuyla ilgili konuştu.

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Asgari ücret 5.500 TL mi olacak? Temmuz’da enflasyonla 1.247 TL fark oluştu! Evli, bekar, 1,2,3 çocuklu çalışan...

Çelik, konuşmasında "Asgari ücret dar gelirli vatandaşımızın ekonomik olarak koruması gündemimizdedir. Yakından takip ediliyor. Vatandaşlarımızın hayat koşulları bizim partimizin her zaman gündemindedir." ifadelerini kullandı.

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Asgari ücret 5.500 TL mi olacak? Temmuz’da enflasyonla 1.247 TL fark oluştu! Evli, bekar, 1,2,3 çocuklu çalışan...

"BAKANLIKLARIMIZ ÇALIŞMALARI YAPIYOR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, katıldığı canlı yayında 'Temmuz ayında asgari ücrete ek zam olacak mı?' sorusuna yanıt verdi. "Bakanlarımızın bu konu hakkında çalışmalar yaptığını biliyorum. Çalışıyor arkadaşlarımız." diyen Zengin, "En azından bunun ne getireceği, nasıl bir maliyeti olacağı yönündeki çalışmaları bakanlıklarımız yapıyor." ifadelerini kullandı.

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Asgari ücret 5.500 TL mi olacak? Temmuz’da enflasyonla 1.247 TL fark oluştu! Evli, bekar, 1,2,3 çocuklu çalışan...

Somut bir şey söylemeyi doğru bulmadığını ifade eden Zengin, "Bu konuda ilgili bakanların açıklama yapması lazım." diye konuştu.AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın Sert Sorular programında yaptığı "Cumhurbaşkanımız zaten ifade etmişti.