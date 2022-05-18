Asgari ücret 5.500 TL mi olacak? Temmuz’da enflasyonla 1.247 TL fark oluştu! Evli, bekar, 1,2,3 çocuklu çalışan...

Temmuz ayına kısa süre kala maaşlara yapılacak zam oranları merak ediliyor. Asgari ücrete Temmuz ayında ara zam gelip gelmeyeceği ise merak ediliyor. Ocak ayında yapılan zam ile birlikte maaşlar 4.253 TL oldu. Hal böyle olunca,"Asgari ücrete ara zam olacak mı" sorusuna yanıt aranıyor. Son olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, asgari ücrete zam hakkında önemli açıklamada bulundu. Peki asgari ücrete zam gelecek mi?