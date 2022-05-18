HaberlerGaleriAsgari ücret 5.500 TL mi olacak? Temmuz'da enflasyonla 1.247 TL fark oluştu! Evli, bekar, 1,2,3 çocuklu çalışan...
Asgari ücret 5.500 TL mi olacak? Temmuz'da enflasyonla 1.247 TL fark oluştu! Evli, bekar, 1,2,3 çocuklu çalışan...
Asgari ücrete zam hakkında aramalar sıklıkla yapılıyor. Hükümet tarafından peş peşe yapılan açıklamalar sıkı takibe alındı. Son olarak Ömer Çelik asgari ücret zammına dair önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, "Asgari ücret dar gelirli vatandaşımız ekonomik olarak koruması gündemimizdedir. Yakından takip ediliyor." ifadelerine yer verdi. Peki, asgari ücrete 2. zam gelecek mi? Asgari ücret 5.500 TL mi olacak? İşte tüm merak edilenler haberimizde...