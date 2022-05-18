Benzin ve motorine zam var mı? 19 Mayıs 2022 benzin, mazot, LPG (oto gaz) litre fiyatı ne kadar oldu? Güncel liste...

Benzin ve motorine zam var mı? Akaryakıt fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerle akaryakıt fiyatlarında hareketlilik yaşanıyor. 19 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına zam yapıldığı öğrenildi. Peki, benzin ve motorine zam var mı? 19 Mayıs 2022 benzin, mazot, LPG (oto gaz) litre fiyatı ne kadar oldu? İşte haberin detayları...