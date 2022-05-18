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Haberler Galeri Benzin ve motorine zam var mı? 19 Mayıs 2022 benzin, mazot, LPG (oto gaz) litre fiyatı ne kadar oldu? Güncel liste...

Benzin ve motorine zam var mı? 19 Mayıs 2022 benzin, mazot, LPG (oto gaz) litre fiyatı ne kadar oldu? Güncel liste...

Benzin ve motorine zam var mı? Akaryakıt fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerle akaryakıt fiyatlarında hareketlilik yaşanıyor. 19 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına zam yapıldığı öğrenildi. Peki, benzin ve motorine zam var mı? 19 Mayıs 2022 benzin, mazot, LPG (oto gaz) litre fiyatı ne kadar oldu? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.05.2022 17:06
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Benzin ve motorine zam var mı? 19 Mayıs 2022 benzin, mazot, LPG oto gaz litre fiyatı ne kadar oldu? Güncel liste...

Benzin ve motorine zam var mı? Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklı akaryakıt fiyatları yükselirken, Çin'deki koronavirüs haberleriyle Brent petrolde değişiklik yaşandı. Bu gelişmelerle benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yukarı-aşağı yönlü hareketlilik yaşanıd. Peki, benzin ve motorine zam var mı? 19 Mayıs 2022 benzin, mazot, LPG (oto gaz) litre fiyatı ne kadar oldu? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Benzin ve motorine zam var mı? 19 Mayıs 2022 benzin, mazot, LPG oto gaz litre fiyatı ne kadar oldu? Güncel liste...

BENZİN VE MOTORİNE ZAM VAR MI?

19 Mayıs 2022 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 3 kuruş zam geldi. Motorinde ise fiyat değişikliği olmayacak.

İşte 19 Mayıs'ta geçerli olacak ortalama güncel akaryakıt fiyatları:

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Benzin ve motorine zam var mı? 19 Mayıs 2022 benzin, mazot, LPG oto gaz litre fiyatı ne kadar oldu? Güncel liste...

18 Mayıs İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 23,87 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 22.09 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 11.43 TL

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Benzin ve motorine zam var mı? 19 Mayıs 2022 benzin, mazot, LPG oto gaz litre fiyatı ne kadar oldu? Güncel liste...

18 Mayıs Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 23.97 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 22.17 TL

Ankara LPG litre fiyatı 11.47 TL

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Benzin ve motorine zam var mı? 19 Mayıs 2022 benzin, mazot, LPG oto gaz litre fiyatı ne kadar oldu? Güncel liste...

18 Mayıs İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Benzin litre fiyatı: 23.98 TL

İzmir Motorin (Mazot) litre fiyatı 22.18 TL

İzmir LPG litre fiyatı 11.18 TL