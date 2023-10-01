Bankalardan akaryakıtta komisyon fırsatçılığı

Aktaş, "Bu durum yurtiçinde akaryakıt fiyatlarının günümüzde 40 TL sınırının üstüne çıkmasına sebep oldu. Bu yükseliş tüketiciyi etkilediği kadar ürünün son tüketiciye ulaşmasının son halkası olan istasyonları da vurdu. Zira gelen her zam akaryakıt bayisi için bir önceki gün sattığı litre bazındaki ürünü koruması için ek sermaye ihtiyacı demek" ifadelerini kullandı.