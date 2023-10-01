01 Ekim 2023, Pazar
Bankalardan akaryakıtta komisyon fırsatçılığı
Dünyada petrol fiyatlarının inişli-çıkışlı olması sebebiyle benzin ve mazot fiyatları da dengesiz seyirediyor Ancak bankalar da bu durumu fırsata çevirerek akaryakıt komisyon oranını % 3'e çıkardı. 1.000 TL'lik akaryakıtta banka komisyonu 30 TL oldu. EPGİS Başkanı Fesih Aktaş yaptığı açıklamayla tepki göstererek, "Banka komisyonları vatandaşın bütçesini de etkiliyor" ifadelerine yer verdi.
Giriş Tarihi: 01.10.2023 10:50 Güncelleme Tarihi: 01.10.2023 10:50
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