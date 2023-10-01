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Bankalardan akaryakıtta komisyon fırsatçılığı

Dünyada petrol fiyatlarının inişli-çıkışlı olması sebebiyle benzin ve mazot fiyatları da dengesiz seyirediyor Ancak bankalar da bu durumu fırsata çevirerek akaryakıt komisyon oranını % 3'e çıkardı. 1.000 TL'lik akaryakıtta banka komisyonu 30 TL oldu. EPGİS Başkanı Fesih Aktaş yaptığı açıklamayla tepki göstererek, "Banka komisyonları vatandaşın bütçesini de etkiliyor" ifadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 01.10.2023 10:50 Güncelleme Tarihi: 01.10.2023 10:50
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Bankalardan akaryakıtta komisyon fırsatçılığı

Bankaların uyguladığı yüksek kredi kartı komisyon oranları akaryakıt sektörünü de vururken, komisyon oranlarında indirim bekleyen istasyonlar bankaların artırımı ile karşılaştı.

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Bankalardan akaryakıtta komisyon fırsatçılığı

Geçtiğimiz haftalarda yüzde 2.5'lar seviyesinde olan kredi kartı komisyonu yüzde 3 seviyesine çıktı. Böylece kredi kartı ile akaryakıt alımında her 1.000 TL'nin 30 TL'sini bankalar komisyon olarak alırken, bu durum vatandaşı da etkilemeye başladı.

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Bankalardan akaryakıtta komisyon fırsatçılığı

Son günlerde bankaların uyguladığı yüksek komisyon oranları nedeniyle bazı esnaf vatandaştan nakit ödeme ya da IBAN'a para gönderme talep ederken, benzer bir sorun uzun süredir akaryakıt sektöründe de yaşanıyor.

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Bankalardan akaryakıtta komisyon fırsatçılığı

ARTIŞIN SEBEBİ SAVAŞ

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, konuyla ilgili bir grup gazeteciye yaptığı değerlendirmede, akaryakıt fiyatlarında son dönemde yaşanan artışın başlıca nedeninin Rusya-Ukrayna savaşı olduğunu söyledi.

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Bankalardan akaryakıtta komisyon fırsatçılığı

Aktaş, "Bu durum yurtiçinde akaryakıt fiyatlarının günümüzde 40 TL sınırının üstüne çıkmasına sebep oldu. Bu yükseliş tüketiciyi etkilediği kadar ürünün son tüketiciye ulaşmasının son halkası olan istasyonları da vurdu. Zira gelen her zam akaryakıt bayisi için bir önceki gün sattığı litre bazındaki ürünü koruması için ek sermaye ihtiyacı demek" ifadelerini kullandı.