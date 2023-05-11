11 Mayıs 2023, Perşembe
Emekli maaş zammı hesabı ayyuka çıktı! %30 - %35 - %45 oranla hesaplandı! 7.500 alana 10.875 TL maaş! SSK, Bağ-Kur'luya KÖK maaş...
Emekli ve memur maaşlarına temmuz ayında ne kadar zam yapılacağı merak ediliyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları ışığında maaşlara zam uygulanacak. Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayı enflasyon oranları sonrasında geriye 2 veri kaldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, temmuz ayında emekli maaşlarına enflasyon farkı ile refah payı düzenlemesi yapılacağı müjdesini verdi. Kamu işçilerine yüzde 45 zam uygulanması sonrasında hesaplamlar hız kesmeden başladı. İşte, emekli temmuz maaşına yeni hesap!
Giriş Tarihi: 11.05.2023 16:57 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023 16:58
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