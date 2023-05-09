HaberlerGaleriKamu işçisi kimler, hangi meslekleri kapsıyor? Belediye şirket işçileri kamu işçisi mi? TYP, sözleşmeli öğretmen, uzman çavuş...
Kamu işçisi kimler, hangi meslekleri kapsıyor? Belediye şirket işçileri kamu işçisi mi? TYP, sözleşmeli öğretmen, uzman çavuş...
"Kamu işçisi kimler, hangi meslekleri kapsıyor?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 700 bin kamu işçisini ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesine yönelik zam oranı açıklanacak. Hal böyle olunca kamu işçisi kapsamında yer alan meslekler merak ediliyor. Peki, Kamu işçisi kimler, hangi meslekleri kapsıyor? Belediye şirket işçileri kamu işçisi mi? TYP, sözleşmeli öğretmen, uzman çavuş...