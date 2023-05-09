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Haberler Galeri Kamu işçisi kimler, hangi meslekleri kapsıyor? Belediye şirket işçileri kamu işçisi mi? TYP, sözleşmeli öğretmen, uzman çavuş...

Kamu işçisi kimler, hangi meslekleri kapsıyor? Belediye şirket işçileri kamu işçisi mi? TYP, sözleşmeli öğretmen, uzman çavuş...

"Kamu işçisi kimler, hangi meslekleri kapsıyor?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 700 bin kamu işçisini ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesine yönelik zam oranı açıklanacak. Hal böyle olunca kamu işçisi kapsamında yer alan meslekler merak ediliyor. Peki, Kamu işçisi kimler, hangi meslekleri kapsıyor? Belediye şirket işçileri kamu işçisi mi? TYP, sözleşmeli öğretmen, uzman çavuş...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.05.2023 12:10 Güncelleme Tarihi: 09.05.2023 12:10
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Kamu işçisi kimler, hangi meslekleri kapsıyor? Belediye şirket işçileri kamu işçisi mi? TYP, sözleşmeli öğretmen, uzman çavuş...

"Kamu işçisi kimler, hangi meslekleri kapsıyor? Belediye şirket işçileri kamu işçisi mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kamu işçisine zam pazarlığı sonucunda 9 Mayıs 2023'te müjdeyi verecek. Böylelikle 700 bin işçinin zam oranu belli olacak. Peki, Kamu işçisi kimler, hangi meslekleri kapsıyor? Belediye şirket işçileri kamu işçisi mi? TYP, sözleşmeli öğretmen, uzman çavuş...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kamu işçisi kimler, hangi meslekleri kapsıyor? Belediye şirket işçileri kamu işçisi mi? TYP, sözleşmeli öğretmen, uzman çavuş...

KAMU İŞÇİLERİ KİMLERDİR?

Kamu işçileri, bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir.

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Kamu işçisi kimler, hangi meslekleri kapsıyor? Belediye şirket işçileri kamu işçisi mi? TYP, sözleşmeli öğretmen, uzman çavuş...

Kamu görevlisi kavramı, kamu kesiminde çalışan, hukuki durumları birbirinden farklı tüm görevlileri kapsamakta.

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Kamu işçisi kimler, hangi meslekleri kapsıyor? Belediye şirket işçileri kamu işçisi mi? TYP, sözleşmeli öğretmen, uzman çavuş...

Tüm kamu hizmeti görevlilerini "memur" kavramı altında yer almakta. Her kamu görevlisi, memur değildir.

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Kamu işçisi kimler, hangi meslekleri kapsıyor? Belediye şirket işçileri kamu işçisi mi? TYP, sözleşmeli öğretmen, uzman çavuş...

Kamu görevlilerinin memur sayılabilmesi için, 657 sayılı yasanın 1'inci maddesinde sayılan kurumlardan aylık almak suretiyle asli ve sürekli olarak görev yapması ve atama ile göreve getirilmiş olması gerekir.