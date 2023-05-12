Bakan müjdeyi verdi: "Tarihin en büyük artışı..." Asgari ücret son dakika açıklaması geldi! Brüt 13.009 TL hesabı...

Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına Temmuz ayında zam uygulanacak. Enflasyonla beraber refah payı mesaisi başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı seçim manifestosunda asgari ücretin yanı sıra enflasyonun üzerinde artışlarla çalışanların ve emeklilerin refah payı alacakları vurgulandı. Hal böyle olunca, "Asgari ücrete Temmuz ayında ne kadar olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, asgari ücret zammı için detaylar!