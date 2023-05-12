12 Mayıs 2023, Cuma
Bakan müjdeyi verdi: "Tarihin en büyük artışı..." Asgari ücret son dakika açıklaması geldi! Brüt 13.009 TL hesabı...
"Asgari ücrete Temmuz ayında zam gelecek mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı seçim manifestosunda asgari ücretin yanı sıra enflasyonun üzerinde artışlarla çalışanların ve emeklilerin refah payı alacakları vurgulandı. Asgari ücret AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana yüzde 264,3 artarken temmuzda yapılacak ara zamla beraber net asgari ücretin 10 bin lirayı geçmesi bekleniyor. İşte, asgari ücret zam oranı detaylar!
Giriş Tarihi: 12.05.2023 16:14 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 16:15
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