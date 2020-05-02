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Haberler Galeri Dolarda son dakika hareketliliği! Dolar ne kadar, kaç TL oldu? 2 Mayıs euro ve dolar kuru son durum

Dolarda son dakika hareketliliği! Dolar ne kadar, kaç TL oldu? 2 Mayıs euro ve dolar kuru son durum

Son dakika... Dolarda hareketlilik sürüyor. Dünkü işlem gününe 6.98 liradan başlayan dolar/TL, gün içerisinde 7 liranın üzerine çıktı. Dün piyasalar resmi tatil nedeniyle kapalıydı. Dolar kuru 2 Mayıs'ta 7,0070 liradan başladı. Koronavirüs salgınına ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiği döviz kurlarında son durum nedir? Bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2 Mayıs güncel döviz kurları...

Giriş Tarihi: 02.05.2020 09:52 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020 09:58
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Dolarda son dakika hareketliliği! Dolar ne kadar, kaç TL oldu? 2 Mayıs euro ve dolar kuru son durum

Son dakika... Dolar ne kadar? Son günlerde 6.98-6.99 bandında seyreden dolar/TL, dünkü işlem gününde 7 liranın üzerine çıktı. Piyasalarda koronavirüs salgınına ilişkin haber akışı yakından takip ediliyor. Piyasalar resmi tatil nedeniyle dün kapalıydı. Döviz yatırımcıları güncel döviz kurlarındaki son durumu araştırıyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2 Mayıs güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

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Dolarda son dakika hareketliliği! Dolar ne kadar, kaç TL oldu? 2 Mayıs euro ve dolar kuru son durum

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

İşte 2 Mayıs euro ve dolar fiyatları:

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Dolarda son dakika hareketliliği! Dolar ne kadar, kaç TL oldu? 2 Mayıs euro ve dolar kuru son durum

EURO NE KADAR?

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Dolarda son dakika hareketliliği! Dolar ne kadar, kaç TL oldu? 2 Mayıs euro ve dolar kuru son durum

DOLAR NE KADAR?

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Dolarda son dakika hareketliliği! Dolar ne kadar, kaç TL oldu? 2 Mayıs euro ve dolar kuru son durum

BORSA İSTANBUL'DAN NİSANDA SON 15 AYIN EN İYİ PERFORMANSI

Çin'de başlayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası şubat ve mart ayında sert düşen BIST 100 endeksi, nisanda küresel ve yerel bazda alınan önlemlerin etkisiyle yüzde 12,79 yükselerek aylık bazda son 15 ayın en iyi performansını sergiledi.

Kovid-19'un etkisiyle şubat ve martta küresel pay piyasalarına paralel sert gerileyen BIST 100 endeksi, nisanda kayıplarını kısmen telafi etti. Analistler, mayıs ayı için ise tedbirli olunması gerektiğine işaret ediyor.