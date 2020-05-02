Dolarda son dakika hareketliliği! Dolar ne kadar, kaç TL oldu? 2 Mayıs euro ve dolar kuru son durum

Son dakika... Dolarda hareketlilik sürüyor. Dünkü işlem gününe 6.98 liradan başlayan dolar/TL, gün içerisinde 7 liranın üzerine çıktı. Dün piyasalar resmi tatil nedeniyle kapalıydı. Dolar kuru 2 Mayıs'ta 7,0070 liradan başladı. Koronavirüs salgınına ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiği döviz kurlarında son durum nedir? Bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2 Mayıs güncel döviz kurları...

Giriş Tarihi: 02.05.2020 09:52 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020 09:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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