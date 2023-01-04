0,69 faiz oranıyla ev kredisi müjdesi! Tıkır tıkır kira öder gibi ev sahibi olun! Ödeme tablosu netleşti! Orta gelirli için kredi veren bankalar...

SON DAKİKA! Orta gelirlilere yönelil Yeni Evim kampanyasının detayları netleşti. Sıfır konutlarda geçerli olacak kampanyanın detayları merak ediliyor. Orta gelir grubu için kredi faiz oranı ve ödeme planı için detaylar duyuruldu. Orta gelirliye konut projesi için başvuru şartları netleşirken, 16 Ocak'ta kurulacak web sitesi ile süreç takip edilecek. "Orta gelirliye konut kampanyasında kredi faizi ve ödeme planı nasıl olacak? sorusuna yanıt aranıyor. İşte, Orta gelirliye konut kampanyası başvuru şartları