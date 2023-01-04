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Haberler Galeri 0,69 faiz oranıyla ev kredisi müjdesi! Tıkır tıkır kira öder gibi ev sahibi olun! Ödeme tablosu netleşti! Orta gelirli için kredi veren bankalar...

0,69 faiz oranıyla ev kredisi müjdesi! Tıkır tıkır kira öder gibi ev sahibi olun! Ödeme tablosu netleşti! Orta gelirli için kredi veren bankalar...

Orta gelirliye yönelik konut kampanyası merakla bekleniyordu. Kampanyanın ayrıntıları son dakika olarak açıklandı. Yeni Evim projesi sadece sıfır konutlar için geçerli olacak. Azami vade süresi 15 yıl, faiz oranı ise 0,69 olacak. İstanbul'daki finansmanın üst limiti 5 milyon lira olacak. Kampanyaya başvurular 16 Ocak'ta başlayacak. Açıklamanın ardından, "0,69 faizle kredi veren bankalar hangileri? 1 milyon kredi çeken ne kadar geri öder?" sorularının yanıtları aranıyor. İşte, konut kredisi geri ödeme planı!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.01.2023 12:51
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0,69 faiz oranıyla ev kredisi müjdesi! Tıkır tıkır kira öder gibi ev sahibi olun! Ödeme tablosu netleşti! Orta gelirli için kredi veren bankalar...

SON DAKİKA! Orta gelirlilere yönelil Yeni Evim kampanyasının detayları netleşti. Sıfır konutlarda geçerli olacak kampanyanın detayları merak ediliyor. Orta gelir grubu için kredi faiz oranı ve ödeme planı için detaylar duyuruldu. Orta gelirliye konut projesi için başvuru şartları netleşirken, 16 Ocak'ta kurulacak web sitesi ile süreç takip edilecek. "Orta gelirliye konut kampanyasında kredi faizi ve ödeme planı nasıl olacak? sorusuna yanıt aranıyor. İşte, Orta gelirliye konut kampanyası başvuru şartları

GALERİ DEVAM EDİYOR
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0,69 faiz oranıyla ev kredisi müjdesi! Tıkır tıkır kira öder gibi ev sahibi olun! Ödeme tablosu netleşti! Orta gelirli için kredi veren bankalar...

Orta gelirlilere yönelik Yeni Evim adlı kampanyanın ayrıntıları belli oldu.

Kampanya kapsamında İstanbul 1. bölge; Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge; diğer tüm iller 3. bölge olarak belirlendi.

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0,69 faiz oranıyla ev kredisi müjdesi! Tıkır tıkır kira öder gibi ev sahibi olun! Ödeme tablosu netleşti! Orta gelirli için kredi veren bankalar...

Bankalar tarafından sağlanacak finansman 1. bölge olan İstanbul'da en fazla 5 milyon TL olacak. 2. bölgedeki illerde banka finansmanı en fazla 3 milyon lira, 3. bölgedeki diğer illerde banka finansmanı en fazla 2 milyon lira olacak.

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0,69 faiz oranıyla ev kredisi müjdesi! Tıkır tıkır kira öder gibi ev sahibi olun! Ödeme tablosu netleşti! Orta gelirli için kredi veren bankalar...

Asgari peşinat oranı tüm iller için yüzde 10 olarak belirlendi. Faiz oranı ise azami 15 yıl vade ve 0.69 olarak uygulanacak.

Kampanya ile alınacak konutun aylık taksiti hane halkı gelirinin yüzde 40'ını geçemeyecek.

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0,69 faiz oranıyla ev kredisi müjdesi! Tıkır tıkır kira öder gibi ev sahibi olun! Ödeme tablosu netleşti! Orta gelirli için kredi veren bankalar...

Banka finansmanı sadece sıfır konutlara sağlanacak.

Kampanyadan yararlanmak için halihazırda konutun olmaması ve konut alınacak illerde 1 yıl içinde konut satışı yapmamış olma şartı bulunuyor.