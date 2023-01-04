04 Ocak 2023, Çarşamba
0,69 faiz oranıyla ev kredisi müjdesi! Tıkır tıkır kira öder gibi ev sahibi olun! Ödeme tablosu netleşti! Orta gelirli için kredi veren bankalar...
Orta gelirliye yönelik konut kampanyası merakla bekleniyordu. Kampanyanın ayrıntıları son dakika olarak açıklandı. Yeni Evim projesi sadece sıfır konutlar için geçerli olacak. Azami vade süresi 15 yıl, faiz oranı ise 0,69 olacak. İstanbul'daki finansmanın üst limiti 5 milyon lira olacak. Kampanyaya başvurular 16 Ocak'ta başlayacak. Açıklamanın ardından, "0,69 faizle kredi veren bankalar hangileri? 1 milyon kredi çeken ne kadar geri öder?" sorularının yanıtları aranıyor. İşte, konut kredisi geri ödeme planı!
Giriş Tarihi: 04.01.2023 12:51
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