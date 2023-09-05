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Haberler Galeri Başvuru formunu doldurana 4 bin 358 lira verilecek! 1, 2, 3, 4 çocuklu ailelere nakdi yardım! TCKN son hanesi 2, 4, 6, 8, 10 olanlar...

Başvuru formunu doldurana 4 bin 358 lira verilecek! 1, 2, 3, 4 çocuklu ailelere nakdi yardım! TCKN son hanesi 2, 4, 6, 8, 10 olanlar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ihtiyaç sahibi ailelere yönelik destekleri devam ediyor. 2023 yılına girilmesiyle birlikte Çocuk Destek Bileşeni kapsamında 1-2-3-4 ve daha fazla çocuk sahibi olan aileler e-Devlet'ten başvuru yaparak ödeme alabiliyor. Çocuk Destek Bileşeni' kapsamında yapılacak olan yardım detayları anne babaların gündeminde yer alıyor. Peki, çocuk desteği kimlere veriliyor, başvuru nasıl yapılır? işte, SED ödemeleri hakkında detaylar...

Giriş Tarihi: 05.09.2023 08:42 Güncelleme Tarihi: 05.09.2023 08:43
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Başvuru formunu doldurana 4 bin 358 lira verilecek! 1, 2, 3, 4 çocuklu ailelere nakdi yardım! TCKN son hanesi 2, 4, 6, 8, 10 olanlar...

Vatandaşlara yönelik yapılan sosyal destek ödemeleri arasında öne çıkanlardan biri çocuk desteği. SED desteği, ailelerin ekonomik yüklerini hafifletmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Özellikle 1, 2, 3, 4 ve daha fazla çocuğu olan aileler, e-Devlet üzerinden başvuru yaparak, her ay düzenli olarak para alacak. İşte, SED desteği hakkında detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Başvuru formunu doldurana 4 bin 358 lira verilecek! 1, 2, 3, 4 çocuklu ailelere nakdi yardım! TCKN son hanesi 2, 4, 6, 8, 10 olanlar...

MEMURLARIN 2 YILLIK ZAM ORANI BELLİ OLDU

Memur ve memur emeklilerinin 2023-2024 yılları için zam oranı belli oldu. 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak.

Bu zammın yanında enflasyon farkları da maaş zammına eklenecek.

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Başvuru formunu doldurana 4 bin 358 lira verilecek! 1, 2, 3, 4 çocuklu ailelere nakdi yardım! TCKN son hanesi 2, 4, 6, 8, 10 olanlar...

OCAK DÖNEMİ %44,42'LİK ZAM ORANINA GÖRE MAAŞ ORANLARI

65 YAŞ AYLIĞI

2.349
3.392

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Başvuru formunu doldurana 4 bin 358 lira verilecek! 1, 2, 3, 4 çocuklu ailelere nakdi yardım! TCKN son hanesi 2, 4, 6, 8, 10 olanlar...

EVDE BAKIM DESTEĞİ

5.098
7.363.

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Başvuru formunu doldurana 4 bin 358 lira verilecek! 1, 2, 3, 4 çocuklu ailelere nakdi yardım! TCKN son hanesi 2, 4, 6, 8, 10 olanlar...

KRONİK HASTALIK YARDIMI

5.098
7.363