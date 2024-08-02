02 Ağustos 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Emekli maaş zam farkı ne zaman yatacak? Emekliye (4A-4B) 2.500 TL fark ödemesi tarihi belli oldu! SSK BAĞKUR emeklisi...

En düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL'ye yükselmesiyle birlikte "Hangi emekli ne kadar zam farkı alacak?" sorusu da merak ediliyordu. Bu artış sonrası emekliler, maaşlarındaki zam farklarının ne zaman ödeneceğini akıllarda yer alıyordu. 2024 Temmuz ayı için belirlenen emekli maaş farklarının ödeneceği tarih SGK tarafından duyuruldu.

ahaber.com.tr
Giriş: 02.08.2024 10:01 Güncelleme: 02.08.2024 10:01
  • 1
  • 12
Emekli maaş zam farkı ne zaman yatacak? Emekliye 4A-4B 2.500 TL fark ödemesi tarihi belli oldu! SSK BAĞKUR emeklisi...

En düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya çıkarılmasının ardından, zamlı emekli maaş farklarının hesaplara yatırılacağı tarih emekliler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamada detaylar netlik kazandı.

  • 2
  • 12
Emekli maaş zam farkı ne zaman yatacak? Emekliye 4A-4B 2.500 TL fark ödemesi tarihi belli oldu! SSK BAĞKUR emeklisi...

EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

SGK tarafından yapılan son dakika açıklamasında, "2024 Temmuz ödeme dönemi itibariyle en düşük emekli aylığı 12.500 TL'ye yükseltildi. Fark aylık ödemelerinizi 7 Ağustos tarihinde hesabınızdan çekebilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

  • 3
  • 12
Emekli maaş zam farkı ne zaman yatacak? Emekliye 4A-4B 2.500 TL fark ödemesi tarihi belli oldu! SSK BAĞKUR emeklisi...

EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİLERİNİN ZAM FARKLARI ÖDENMİŞTİ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların Temmuz ayı zam farklarının 26 Temmuz 2024 tarihinde ödenmişti.

  • 4
  • 12
Emekli maaş zam farkı ne zaman yatacak? Emekliye 4A-4B 2.500 TL fark ödemesi tarihi belli oldu! SSK BAĞKUR emeklisi...

Zam Farkları Nasıl Hesaplandı?

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/1-c bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 441 bin 795 kişi için Temmuz 2024'ten itibaren aylıklarda oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplara gönderildi.

  • 5
  • 12
Emekli maaş zam farkı ne zaman yatacak? Emekliye 4A-4B 2.500 TL fark ödemesi tarihi belli oldu! SSK BAĞKUR emeklisi...

Ödeme Planı

Aylıklarını Her Ay Alanlar: Temmuz ayı için 1 aylık maaş farkı.

Üç Aylık Aylık Alanlar:

1. Grup (Mayıs-Haziran-Temmuz): Temmuz ayı için 1 aylık maaş farkı.

2. Grup (Haziran-Temmuz-Ağustos): Temmuz ve Ağustos ayları için 2 aylık maaş farkı.

3. Grup (Temmuz-Ağustos-Eylül): Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları için 3 aylık maaş farkı.

Toplam fark ödemesi tutarı 11 milyar TL olarak belirlendi.