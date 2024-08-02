Emekli maaş zam farkı ne zaman yatacak? Emekliye (4A-4B) 2.500 TL fark ödemesi tarihi belli oldu! SSK BAĞKUR emeklisi...

En düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL'ye yükselmesiyle birlikte "Hangi emekli ne kadar zam farkı alacak?" sorusu da merak ediliyordu. Bu artış sonrası emekliler, maaşlarındaki zam farklarının ne zaman ödeneceğini akıllarda yer alıyordu. 2024 Temmuz ayı için belirlenen emekli maaş farklarının ödeneceği tarih SGK tarafından duyuruldu.