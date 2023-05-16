17 Mayıs 2023, Çarşamba
Bu ay faturalar nasıl gelecek? Mayıs ayında doğalgaz ücretsiz, bedava mı? Doğalgaz ne zamana kadar bedava olacak?
"Doğalgaz ne zamana kadar bedava olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bedelsiz doğalgaz kullanımına ilişkin ayıntılar belli oldu. Dağıtım şirketlerinden doğalgaz temin eden konut, ibadethane ve cemevi abonelerinden 1 ay boyunca ücret alınmaması ile 25 metreküpe denk gelen bedelin 1 yıl boyunca ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Doğalgaz ne zamana kadar bedava olacak? Mayıs ayında doğalgaz ücretsiz, bedava mı?
Giriş Tarihi: 16.05.2023 08:46 Güncelleme Tarihi: 16.05.2023 08:46
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