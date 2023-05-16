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Haberler Galeri Bu ay faturalar nasıl gelecek? Mayıs ayında doğalgaz ücretsiz, bedava mı? Doğalgaz ne zamana kadar bedava olacak?

Bu ay faturalar nasıl gelecek? Mayıs ayında doğalgaz ücretsiz, bedava mı? Doğalgaz ne zamana kadar bedava olacak?

"Doğalgaz ne zamana kadar bedava olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bedelsiz doğalgaz kullanımına ilişkin ayıntılar belli oldu. Dağıtım şirketlerinden doğalgaz temin eden konut, ibadethane ve cemevi abonelerinden 1 ay boyunca ücret alınmaması ile 25 metreküpe denk gelen bedelin 1 yıl boyunca ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Doğalgaz ne zamana kadar bedava olacak? Mayıs ayında doğalgaz ücretsiz, bedava mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.05.2023 08:46 Güncelleme Tarihi: 16.05.2023 08:46
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Doğalgaz ne zamana kadar bedava olacak? Bu ay faturalar nasıl gelecek? Mayıs ayında doğalgaz ücretsiz, bedava mı?

"Doğalgaz ne zamana kadar bedava olacak? Mayıs ayında doğalgaz ücretsiz, bedava mı? Bu ay faturalar nasıl gelecek?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. EPDK'nın (Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun) 'Doğal Gaz Tüketimine İlişkin Sistem Kullanım Bedelleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Uygulanmasına' ilişkin belirlediği usul ve esaslar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, doğalgaz ne zamana kadar bedava olacak? Mayıs ayında doğalgaz ücretsiz, bedava mı? Bu ay faturalar nasıl gelecek?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Doğalgaz ne zamana kadar bedava olacak? Bu ay faturalar nasıl gelecek? Mayıs ayında doğalgaz ücretsiz, bedava mı?

EPDK'nın (Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun) 'Doğal Gaz Tüketimine İlişkin Sistem Kullanım Bedelleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Uygulanmasına' ilişkin belirlediği usul ve esaslar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Doğalgaz ne zamana kadar bedava olacak? Bu ay faturalar nasıl gelecek? Mayıs ayında doğalgaz ücretsiz, bedava mı?

Karara göre, 24 Nisan-31 Mayıs tarihleri kullanım bedelleri ile vergilerin tamamı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanacak. Toplam ödenecek tutar faturada '0' TL olarak gösterilecek.

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Doğalgaz ne zamana kadar bedava olacak? Bu ay faturalar nasıl gelecek? Mayıs ayında doğalgaz ücretsiz, bedava mı?

Hatalı olarak tahakkuk edilen faturalar iptal edilecek. Tahsil edilen tutarlar ise şirketler tarafından 3 iş günü içerisinde nakit olarak iade edilecek. Düzenlemeyle, 1 Mayıs 2024 tarihine ve 25 metreküpe kadar olan doğalgaz tüketiminin bedeli de faturadan düşecek.

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Doğalgaz ne zamana kadar bedava olacak? Bu ay faturalar nasıl gelecek? Mayıs ayında doğalgaz ücretsiz, bedava mı?

BAŞKENTGAZ BEDELSİZ DOĞAL GAZ KULLANIMINA İLİŞKİN DETAYLARI AÇIKLADI

Başkentgaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 1 Mayıs'ta yayımlanan dağıtım şirketlerinden doğal gaz temin eden konut, ibadethane ve cemevi abonelerinden 1 ay boyunca ücret alınmaması ile 25 metreküpe denk gelen bedelin 1 yıl boyunca ücretsiz olmasına ilişkin kararla ilgili açıklama yaptı.