HaberlerGaleriEmekli maaş takvimi belli oldu! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Tahsis numarasına göre yatacak! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar...
Emekli maaş takvimi belli oldu! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Tahsis numarasına göre yatacak! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar...
Emekli maaş takvimi tarihler Kurban Bayramı öncesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı öncesi erkenden hesaplara yatan emekli maaşları ve ikramiyeleri için ödeme takvimi merak ediliyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşları tahsis numarasına göre hesaplara yatıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından takvim duyuruluyor. Maaş takvimi için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. İşte, Emekli maaş takvimi için gelişmeler!