Temmuzda EYT hesabı değişecek! Prim eksiğine 1 aylık en az 606 TL ihya farkı! Haziranı kaçırana +12.059 TL artış! yurtdışı, doğum/askerlik borçlanması...

Prim eksiği sebebiyle EYT düzenlemesinden yararlanamayanlar için borçlanma ve ihya yöntemleri nefes aldırıyor. Ancak temmuzda yapılacak olan asgari ücret zammı borçlanma ve ihya ödemelerini de etkileyecek. Tüm hesaplar sil baştan yeniden hesaplanırken detaylar araştırılıyor. Peki EYT'de artıştan etkilenmemek içim nelere dikkat edilmeli? Temmuzda EYT borçlanma, ihya ödemeleri kaç TL, ne kadar olacak?