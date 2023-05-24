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Haberler Galeri Temmuzda EYT hesabı değişecek! Prim eksiğine 1 aylık en az 606 TL ihya farkı! Haziranı kaçırana +12.059 TL artış! yurtdışı, doğum/askerlik borçlanması...

Temmuzda EYT hesabı değişecek! Prim eksiğine 1 aylık en az 606 TL ihya farkı! Haziranı kaçırana +12.059 TL artış! yurtdışı, doğum/askerlik borçlanması...

Prim eksiği sebebiyle EYT düzenlemesinden yararlanamayanlar için borçlanma ve ihya yöntemleri nefes aldırıyor. Ancak temmuzda yapılacak olan asgari ücret zammı borçlanma ve ihya ödemelerini de etkileyecek. Tüm hesaplar sil baştan yeniden hesaplanırken detaylar araştırılıyor. Peki EYT'de artıştan etkilenmemek içim nelere dikkat edilmeli? Temmuzda EYT borçlanma, ihya ödemeleri kaç TL, ne kadar olacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.05.2023 12:57
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Temmuzda EYT hesabı değişecek! Prim eksiğine 1 aylık en az 606 TL ihya farkı! Haziranı kaçırana +12.059 TL artış! yurtdışı, doğum/askerlik borçlanması...

EYT düzenlemesiyle birlikte emeklilik kapısı açılan ancak prim eksiği olduğu için oradan dönenlerin imdadına borçlanma ve ihya yöntemleri yetişiyor. Temmuzda gerçekleşecek olan ara zamla birlikte bu ödemelerde etkilenecek. Yeni hesaplamalar ve detaylar araştırılmaya başlandı. Peki Temmuzda EYT borçlanma, ihya ödemeleri kaç TL, ne kadar olacak? İşte merak edilen soruların cevapları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Temmuzda EYT hesabı değişecek! Prim eksiğine 1 aylık en az 606 TL ihya farkı! Haziranı kaçırana +12.059 TL artış! yurtdışı, doğum/askerlik borçlanması...

Asgari ücrete ara zam için düğmeye basıldı. Temmuz'da hayata geçirilmesi planlanan ara zam ile 7 milyonu aşkın asgari ücretlinin geliri artacak.

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Temmuzda EYT hesabı değişecek! Prim eksiğine 1 aylık en az 606 TL ihya farkı! Haziranı kaçırana +12.059 TL artış! yurtdışı, doğum/askerlik borçlanması...

Ancak yeni asgari ücretin etkisi bununla sınırlı kalmayacak.

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Temmuzda EYT hesabı değişecek! Prim eksiğine 1 aylık en az 606 TL ihya farkı! Haziranı kaçırana +12.059 TL artış! yurtdışı, doğum/askerlik borçlanması...

İşsizlik maaşından tazminata kadar sosyal güvenliğe ilişkin pek çok ödeme, yeni asgari ücretle yükselecek.

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Temmuzda EYT hesabı değişecek! Prim eksiğine 1 aylık en az 606 TL ihya farkı! Haziranı kaçırana +12.059 TL artış! yurtdışı, doğum/askerlik borçlanması...

ÖDEMELERE TEMMUZ FARKI

Asgari ücretin bir etkisi de emekliliğe olacak. Emekli olmak için borçlanma ve ihya planlayanların yapacağı ödeme yeni asgari ücretle birlikte artacak.