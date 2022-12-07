07 Aralık 2022, Çarşamba
EMEKLİ MAAŞ SORGULAMA EKRANI! Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? SGK 4A 4B 4C emekli maaş hesaplaması nasıl yapılır?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinde sona gelindi. EYT'liler kendilerine emeklilik yolunu açacak düzenlemeyi beklerken, alacağı aylığı da merak etmeye başladı. SGK'nın uygulamaya koyduğu yeni programla birlikte emekli olmak isteyen milyonlarca çalışan emeklilik hesabı yapabilecek. İşte, SGK 4A 4B 4C emekli maaş hesaplama ekranı...
Giriş Tarihi: 07.12.2022 15:37 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022 15:48
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