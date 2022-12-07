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Haberler Galeri EMEKLİ MAAŞ SORGULAMA EKRANI! Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? SGK 4A 4B 4C emekli maaş hesaplaması nasıl yapılır?

EMEKLİ MAAŞ SORGULAMA EKRANI! Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? SGK 4A 4B 4C emekli maaş hesaplaması nasıl yapılır?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinde sona gelindi. EYT'liler kendilerine emeklilik yolunu açacak düzenlemeyi beklerken, alacağı aylığı da merak etmeye başladı. SGK'nın uygulamaya koyduğu yeni programla birlikte emekli olmak isteyen milyonlarca çalışan emeklilik hesabı yapabilecek. İşte, SGK 4A 4B 4C emekli maaş hesaplama ekranı...

Giriş Tarihi: 07.12.2022 15:37 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022 15:48
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EMEKLİ MAAŞ SORGULAMA EKRANI! Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? SGK 4A 4B 4C emekli maaş hesaplaması nasıl yapılır?

Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) yönelik düzenlemede sona yaklaşıldı. Söz konusu düzenlemeyle birlikte 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan herkese emeklilik yolunu açacak. Emeklilik için gün sayanlar şimdiden ne kadar maaş alacaklarının hesabını yapmaya başladı. Ne kadar emekli maaşı alırım? Şu an ne emekli olsam kaç TL emekli aylığı alırım? soruları da gündeme gelmeye başladı. İşte, tüm merak edilenlerin cevabı...

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EMEKLİ MAAŞ SORGULAMA EKRANI! Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? SGK 4A 4B 4C emekli maaş hesaplaması nasıl yapılır?

Emekli olunca ne kadar maaş alacaklarını araştıran kişiler ise SGK tarafından uygulamaya konan 'Emekli maaşı hesaplama robotu' sayesinde şimdiden emekli maaşlarını görüntüleyebiliyor.

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EMEKLİ MAAŞ SORGULAMA EKRANI! Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? SGK 4A 4B 4C emekli maaş hesaplaması nasıl yapılır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi kasımda yüzde 2,88 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 84,39 oldu.

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EMEKLİ MAAŞ SORGULAMA EKRANI! Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? SGK 4A 4B 4C emekli maaş hesaplaması nasıl yapılır?

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Emekli maaşı hesaplaması, çalışma günü, prim ödemesi gibi pek çok kritere göre değişiklik gösteriyor.

SGK da kendi sitesinde yer verdiği maaş ve emeklilik zamanı bilgileriyle birlikte, kesinlik içermeden emekli olduğunuzda alacağınız maaşı belirtiyor.

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EMEKLİ MAAŞ SORGULAMA EKRANI! Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? SGK 4A 4B 4C emekli maaş hesaplaması nasıl yapılır?

SGK'DAN YENİ HİZMET UYGULAMAYA GİRDİ!

SGK tarafından uygulamaya konan 'Emekli olursam ne kadar maaş alırım' ekranıyla birlikte, EYT'li olmaya hak kazanacak kişiler maaşlarını hesaplayabiliyor.

SGK EMEKLİ MAAŞ SORGULAMASI