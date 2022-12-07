EMEKLİ MAAŞ SORGULAMA EKRANI! Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? SGK 4A 4B 4C emekli maaş hesaplaması nasıl yapılır?

Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) yönelik düzenlemede sona yaklaşıldı. Söz konusu düzenlemeyle birlikte 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan herkese emeklilik yolunu açacak. Emeklilik için gün sayanlar şimdiden ne kadar maaş alacaklarının hesabını yapmaya başladı. Ne kadar emekli maaşı alırım? Şu an ne emekli olsam kaç TL emekli aylığı alırım? soruları da gündeme gelmeye başladı. İşte, tüm merak edilenlerin cevabı...