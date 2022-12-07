BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023: Kalem kalem hesaplandı! Bedelli Askerlik en düşük kaç TL olacak?

2023 Ocak ayında asgari ücretli, memur ve emeklilerin maaş zamları kesinleşmiş olacak. Bununla birlikte bu artışlar pek çok kesimi yakından etkileyecek. Enflasyon tahminleri ve taleplere göre bedelli askerlik tutarının 93 bin 671 TL olması beklenmekte. İşte konuya ilişkin Takvim Gazetesi yazarı Çığıl Ön Yener'in yazısı...