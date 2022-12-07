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BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023: Kalem kalem hesaplandı! Bedelli Askerlik en düşük kaç TL olacak?

2023 yılına sayılı günler kala vatandaşlar bedelli askerlik ücreti kaç TL olacak sorusunun cevabı merak ediliyor. Ocak'ın öncesinde asgari ücretli, memur maaşı ve emekliler için zam ayı olan ocaktan önce vatandaşlar detayları araştırıyor. Peki bedelli askerlik en düşük kaç TL olacak? 2023 bedelli askerlik ne kadar olacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.12.2022 16:32 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022 16:41
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BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023: Kalem kalem hesaplandı! Bedelli Askerlik en düşük kaç TL olacak?

2023 yılına sayılı günler kala vatandaşlar bedelli askerlik ücreti kaç TL olacak sorusunun cevabı merak ediliyor. Ocak'ın öncesinde asgari ücretli, memur maaşı ve emekliler için zam ayı olan ocaktan önce vatandaşlar detayları araştırıyor. Peki bedelli askerlik en düşük kaç TL olacak? 2023 bedelli askerlik ne kadar olacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023: Kalem kalem hesaplandı! Bedelli Askerlik en düşük kaç TL olacak?

2023 Ocak ayında asgari ücretli, memur ve emeklilerin maaş zamları kesinleşmiş olacak. Bununla birlikte bu artışlar pek çok kesimi yakından etkileyecek. Enflasyon tahminleri ve taleplere göre bedelli askerlik tutarının 93 bin 671 TL olması beklenmekte. İşte konuya ilişkin Takvim Gazetesi yazarı Çığıl Ön Yener'in yazısı...

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BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023: Kalem kalem hesaplandı! Bedelli Askerlik en düşük kaç TL olacak?

Ocak ayı milyonlar için zam ayı olacak. Başta asgari ücretliler, memurlar ve emekliler olmak üzere pek çok kesimin geliri artacak.

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BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023: Kalem kalem hesaplandı! Bedelli Askerlik en düşük kaç TL olacak?

Asgari ücret, memur ve emekli zamları merakla beklenirken, yaklaşık 26 milyonluk bu kesimin gelirindeki artış hemen herkesi etkileyecek.

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BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023: Kalem kalem hesaplandı! Bedelli Askerlik en düşük kaç TL olacak?

Hem bazı gelirler hem de ödemeler yükselecek. Artışın yaşanacağı alanlardan biri kıdem tazminatı olacak.