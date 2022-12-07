07 Aralık 2022, Çarşamba
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023: Kalem kalem hesaplandı! Bedelli Askerlik en düşük kaç TL olacak?
2023 yılına sayılı günler kala vatandaşlar bedelli askerlik ücreti kaç TL olacak sorusunun cevabı merak ediliyor. Ocak'ın öncesinde asgari ücretli, memur maaşı ve emekliler için zam ayı olan ocaktan önce vatandaşlar detayları araştırıyor. Peki bedelli askerlik en düşük kaç TL olacak? 2023 bedelli askerlik ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 07.12.2022 16:32 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022 16:41
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