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Haberler Galeri Zincir marketler fiyat karşılaştırması nasıl yapacak? Zincir marketlere getirilen yeni kural ne? BİM, ŞOK, A101, MİGROS...

Zincir marketler fiyat karşılaştırması nasıl yapacak? Zincir marketlere getirilen yeni kural ne? BİM, ŞOK, A101, MİGROS...

Zincir marketlere yönelik düzenleme Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni kuralların getirildiği yönetmelikle, zincir mağazalar, satışa sundukları ürünlerle şubelerine ilişkin verileri Ticaret Bakanlığı'nın sistemine aktaracak. Peki, zincir marketler fiyat karşılaştırması nasıl yapacak? İşte, konuya ilişkin detaylar..

Giriş Tarihi: 07.12.2022 14:19 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022 14:32
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Zincir marketler fiyat karşılaştırması nasıl yapacak? Zincir marketlere getirilen yeni kural ne? BİM, ŞOK, A101, MİGROS...

Son dönemde zincir marketlerde yaşanan aşırı fiyat artışı ve farklı etiketler, vatandaşın tepkisine yol açıyor. Zincir marketlerle ilgili düzenleme Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Yayımlanan karara göre, zincir marketler, satışa sundukları ürünler ile şubelerine ilişkin verileri Ticaret Bakanlığı'nca belirlenen sisteme aktarmak zorunda kalacak.İşte, konuya ilişkin detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Zincir marketler fiyat karşılaştırması nasıl yapacak? Zincir marketlere getirilen yeni kural ne? BİM, ŞOK, A101, MİGROS...

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, şu ifadeler yer alıyor:

"Perakende ticaretin etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarına göre yapılmasına yönelik politikaların geliştirilmesi, kamuoyunun aydınlatılması ve tüketicinin fiyat karşılaştırması yapabilmesine imkân sağlanması amacıyla, gıda perakende sektöründe hızlı tüketim mallarının satışıyla iştigal eden ve şube sayısı iki yüzden fazla olan zincir mağazalar, satışa sundukları ürünler ile şubelerine ilişkin verileri Bakanlıkça belirlenen sisteme aktarmakla yükümlüdür.

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Zincir marketler fiyat karşılaştırması nasıl yapacak? Zincir marketlere getirilen yeni kural ne? BİM, ŞOK, A101, MİGROS...

Bu veriler ilgili kurum, kuruluş ve kamuoyuyla paylaşılabilir. Veri aktarımının usul ve esasları Bakanlıkça belirlenerek ilgili zincir mağazalara bildirilir."

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Zincir marketler fiyat karşılaştırması nasıl yapacak? Zincir marketlere getirilen yeni kural ne? BİM, ŞOK, A101, MİGROS...

TÜKETİCİ FİYAT KARŞILAŞTIRMASI YAPABİLECEK!

Yönetmeliğe göre, zincir mağazalar, satışa sundukları ürünlere ilişkin verileri Ticaret Bakanlığı'nın sistemine aktaracak. Bu düzenleme ile birlikte rekabet şartlarının oluşması ve tüketicinin fiyat karşılaştırması yapabilmesi amaçlanıyor.

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Zincir marketler fiyat karşılaştırması nasıl yapacak? Zincir marketlere getirilen yeni kural ne? BİM, ŞOK, A101, MİGROS...

Bu veriler, ilgili kurum, kuruluş ve kamuoyuyla paylaşılabilecek. Veri aktarımının usul ve esasları Bakanlıkça belirlenerek, ilgili zincir mağazalara bildirilecek.