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Zincir marketler fiyat karşılaştırması nasıl yapacak? Zincir marketlere getirilen yeni kural ne? BİM, ŞOK, A101, MİGROS...
Zincir marketlere yönelik düzenleme Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni kuralların getirildiği yönetmelikle, zincir mağazalar, satışa sundukları ürünlerle şubelerine ilişkin verileri Ticaret Bakanlığı'nın sistemine aktaracak. Peki, zincir marketler fiyat karşılaştırması nasıl yapacak? İşte, konuya ilişkin detaylar..
Giriş Tarihi: 07.12.2022 14:19Güncelleme Tarihi: 07.12.2022 14:32