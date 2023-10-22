Emekli maaş sisteminde 2. reform netleşti! 4A, 4B, 4C’liye yüksek aylık formülü hesaplandı! Prim gün sayısıyla intibaksız 2000-2008 sonrasına...

HaberlerGaleriEmekli maaş sisteminde 2. reform netleşti! 4A, 4B, 4C'liye yüksek aylık formülü hesaplandı! Prim gün sayısıyla "intibak"sız 2000-2008 sonrasına...
Emekli maaş sisteminde 2. reform netleşti! 4A, 4B, 4C'liye yüksek aylık formülü hesaplandı! Prim gün sayısıyla "intibak"sız 2000-2008 sonrasına...
Türkiye'nin 12. Kalkınma Planı, çalışma hayatına ve emeklilik sistemine önemli değişiklikler getirmeyi hedefliyor. Plan çerçevesinde, emekli maaşlarının belirlenmesinde kullanılan sistemde köklü değişiklikler yapılması öngörülüyor. Ayrıca, çalışanların güvencesini artırmak adına evde sigorta uygulamasının hayata geçirilmesi planlanıyor. İşte konuya ilişkin tüm detaylar...