Emekli maaş sisteminde 2. reform netleşti! 4A, 4B, 4C’liye yüksek aylık formülü hesaplandı! Prim gün sayısıyla intibaksız 2000-2008 sonrasına...

12. Kalkınma Planı, milyonlarca vatandaşın büyük bir beklenti içinde olduğu iki önemli konuda çığır açıcı yenilikler getirmeyi amaçlıyor. Emeklilik sistemi, uzun süredir gündemde olan ve üzerinde çalışılan bir konu olarak öne çıkıyor. Yeni plan, emeklilik aylık bağlama sisteminde radikal değişikliklere yol açacak ve bu değişikliklerin emeklilerin finansal güvencelerini artırması hedefleniyor. Diğer yandan, evde engelli bireylere bakım verenler için getirilen sosyal güvence, bu kesimin uzun süredir beklediği bir adım olarak kabul ediliyor. İşte konuya ilişkin merak edilenler...