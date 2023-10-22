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Haberler Galeri Emekli maaş sisteminde 2. reform netleşti! 4A, 4B, 4C'liye yüksek aylık formülü hesaplandı! Prim gün sayısıyla "intibak"sız 2000-2008 sonrasına...

Emekli maaş sisteminde 2. reform netleşti! 4A, 4B, 4C'liye yüksek aylık formülü hesaplandı! Prim gün sayısıyla "intibak"sız 2000-2008 sonrasına...

Türkiye'nin 12. Kalkınma Planı, çalışma hayatına ve emeklilik sistemine önemli değişiklikler getirmeyi hedefliyor. Plan çerçevesinde, emekli maaşlarının belirlenmesinde kullanılan sistemde köklü değişiklikler yapılması öngörülüyor. Ayrıca, çalışanların güvencesini artırmak adına evde sigorta uygulamasının hayata geçirilmesi planlanıyor. İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.10.2023 17:05 Güncelleme Tarihi: 22.10.2023 17:05
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Emekli maaş sisteminde 2. reform netleşti! 4A, 4B, 4C’liye yüksek aylık formülü hesaplandı! Prim gün sayısıyla intibaksız 2000-2008 sonrasına...

12. Kalkınma Planı, milyonlarca vatandaşın büyük bir beklenti içinde olduğu iki önemli konuda çığır açıcı yenilikler getirmeyi amaçlıyor. Emeklilik sistemi, uzun süredir gündemde olan ve üzerinde çalışılan bir konu olarak öne çıkıyor. Yeni plan, emeklilik aylık bağlama sisteminde radikal değişikliklere yol açacak ve bu değişikliklerin emeklilerin finansal güvencelerini artırması hedefleniyor. Diğer yandan, evde engelli bireylere bakım verenler için getirilen sosyal güvence, bu kesimin uzun süredir beklediği bir adım olarak kabul ediliyor. İşte konuya ilişkin merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli maaş sisteminde 2. reform netleşti! 4A, 4B, 4C’liye yüksek aylık formülü hesaplandı! Prim gün sayısıyla intibaksız 2000-2008 sonrasına...

12. Kalkınma Planı çerçevesinde emeklilerin maaşlarıyla ilgili de değişiklikler öngörülüyor. Şu anda uygulanan sistemde üçlü bir aylık hesaplama yöntemi kullanılıyor.

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Emekli maaş sisteminde 2. reform netleşti! 4A, 4B, 4C’liye yüksek aylık formülü hesaplandı! Prim gün sayısıyla intibaksız 2000-2008 sonrasına...

2000 öncesi dönem için ayrı hesaplama yapılırken aylık bağlama oranı yüksek tutuluyor.
2000-2008 arasındaki dönem için daha düşük aylık bağlama oranı ve farklı katsayılar devreye giriyor. 2008 sonrası için ise yine daha düşük aylık bağlama oranı kullanılırken enflasyon ve büyüme de hesaba katılıyor.

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Emekli maaş sisteminde 2. reform netleşti! 4A, 4B, 4C’liye yüksek aylık formülü hesaplandı! Prim gün sayısıyla intibaksız 2000-2008 sonrasına...

2000 öncesi dönem için ayrı hesaplama yapılırken aylık bağlama oranı yüksek tutuluyor.
2000-2008 arasındaki dönem için daha düşük aylık bağlama oranı ve farklı katsayılar devreye giriyor. 2008 sonrası için ise yine daha düşük aylık bağlama oranı kullanılırken enflasyon ve büyüme de hesaba katılıyor.

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Emekli maaş sisteminde 2. reform netleşti! 4A, 4B, 4C’liye yüksek aylık formülü hesaplandı! Prim gün sayısıyla intibaksız 2000-2008 sonrasına...

SİGORTA SİSTEMİNE GİRİYORLAR

Bilindiği gibi Türkiye'de evde yakınına bakanlara sosyal ödemeler yapılıyor.
Her 6 ayda bir memur maaş katsayısı oranında artan bu aylıklar ödeniyor olsa da bu kişiler sosyal güvenceden yoksun kalıyor. 12. Kalkınma Planı kapsamında, uzun süreli bakım finansman modelinin geliştirilmesiyle engelli bireye evde bakım hizmeti sunan kişilerin sosyal güvenlik sistemine dahil edilerek evde istihdamının desteklenmesine yönelik çalışmalar yapılacak.
Böylece hem istihdam edilmiş hem de sosyal güvenceye kavuşmuş olacaklar. Plana göre ayrıca engellilik konusunda koruyucu ve önleyici çalışmalar etkinleştirilecek, engellilere yönelik sağlık hizmetlerinin niteliği artırılacak.