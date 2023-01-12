Emekli maaş farkları ne zaman yatırılacak? 2023 ZAMLI memur ve emekli maaşları yattı mı, hangi gün? SSK, BAĞ-KUR...

Emekli ve memur maaş zammı geçtiğimiz günlerde açıklandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte zam oranı yüzde 30'a yükseldi. Buna göre en düşük emekli maaşı da 5 bin 500 lira oldu. Şimdi ise vatandaşlar, "Emekli maaş farkları ne zaman yatırılacak?"," 2023 ZAMLI memur ve emekli maaşları yattı mı" sorusunu gündeme taşıdı.İşte, detaylar...