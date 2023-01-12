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Emekli maaş farkları ne zaman yatırılacak? 2023 ZAMLI memur ve emekli maaşları yattı mı, hangi gün? SSK, BAĞ-KUR...
2023 yılında memur ve emeklilerin maaşları yeniden güncellendi. Yüzde 30'luk zam sonrası en düşük memur maaşı 11.848 TL olurken, en düşük emekli maaşı ise 5500 TL oldu. Milyonlarca vatandaş, memur ve emekli maaş farklarının ne zaman hesaplara yatacağını sorguluyor. Peki, "Emekli memur maaş farkları ne zaman ödenecek 2023? Zamlı emekli maaşları ne zaman, ayın kaçında yatar?" İşte, detaylar...
Giriş Tarihi: 12.01.2023 12:48Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 12:55